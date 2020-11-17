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الرئيسية | خارج الحدود | 442 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

442 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

442 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 11:45

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 442 حالة وفاة و 22410 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و 971013 إصابة، كما وصلت الوفيات إلى 33931 حالة.

وتماثل 22055 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس الاثنين، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و 475904 شخصا.

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