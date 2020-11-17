ألمانيا تتوقع طفرة نمو اقتصادي قوية السنة المقبلة

هسبريس - د.ب.أ

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها تتوقع للعام القادم "طفرة نمو قوية"، شريطة أن تسيطر الدولة على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وأن تكون اللقاحات في المتناول.

وأشارت ميركل، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، إلى برامج المساعدة الخاصة بالحكومة الاتحادية لأجل الأوساط الاقتصادية، لافتة الانتباه إلى أن الحكومة الألمانية قدمت نصف طلبات المساعدة في ظل وباء كورونا للمفوضية الأوروبية في بروكسل، موضحة أنه يجب أن توافق المفوضية أولا على تقديم دعم حكومي بدء من حجم معين، حتى لا تحدث تشوهات في السوق الأوروبية.

وأضافت المستشارة أن ألمانيا يمكنها تقديم هذا الدعم بنفسها؛ لأن الوضع المالي للحكومة بعد السياسة التي تم إتباعها الأعوام الماضية يعد جيدا، بينما العمل بنظام الساعات المختصرة يثبت نجاحه.

وقالت ميركل إن تفشي وباء كورونا أدي إلى حدوث دفعة في الرقمنة، وأكدت أنه من المهم بصفة خاصة إتاحة المشاركة في الحصص المدرسية عن بعد بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، وقالت إنها مسألة عدالة أنه يجب ألا يتحول التلاميذ ذوي الحاجة لدعم إلى خاسرين في ظل الوباء.

وأشارت إلى أن الحكومة الاتحادية والولايات قررت تجنب إغلاق للمدارس ورياض أطفال على نطاق واسع، إذا كان ذلك ممكنا.