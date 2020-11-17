24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الأسد الإفريقي" .. المغرب يحتضن أضخم مناورات عسكرية في القارة (5.00)

  2. مراكز الأحياء تتكفل بـ"مرضى كورونا" للتخفيف من الجائحة بالبيضاء (5.00)

  3. الزاوية القادرية تثمن تدخل الجيش في "الكركرات" (5.00)

  4. المحكمة الدولية للوساطة تدعم تدخل المغرب بالكركرات (5.00)

  5. غرفة مغربية برازيلية تستنكر استفزازات البوليساريو‎ (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تتوقع طفرة نمو اقتصادي قوية السنة المقبلة

ألمانيا تتوقع طفرة نمو اقتصادي قوية السنة المقبلة

ألمانيا تتوقع طفرة نمو اقتصادي قوية السنة المقبلة
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 12:47

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها تتوقع للعام القادم "طفرة نمو قوية"، شريطة أن تسيطر الدولة على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وأن تكون اللقاحات في المتناول.

وأشارت ميركل، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، إلى برامج المساعدة الخاصة بالحكومة الاتحادية لأجل الأوساط الاقتصادية، لافتة الانتباه إلى أن الحكومة الألمانية قدمت نصف طلبات المساعدة في ظل وباء كورونا للمفوضية الأوروبية في بروكسل، موضحة أنه يجب أن توافق المفوضية أولا على تقديم دعم حكومي بدء من حجم معين، حتى لا تحدث تشوهات في السوق الأوروبية.

وأضافت المستشارة أن ألمانيا يمكنها تقديم هذا الدعم بنفسها؛ لأن الوضع المالي للحكومة بعد السياسة التي تم إتباعها الأعوام الماضية يعد جيدا، بينما العمل بنظام الساعات المختصرة يثبت نجاحه.

وقالت ميركل إن تفشي وباء كورونا أدي إلى حدوث دفعة في الرقمنة، وأكدت أنه من المهم بصفة خاصة إتاحة المشاركة في الحصص المدرسية عن بعد بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، وقالت إنها مسألة عدالة أنه يجب ألا يتحول التلاميذ ذوي الحاجة لدعم إلى خاسرين في ظل الوباء.

وأشارت إلى أن الحكومة الاتحادية والولايات قررت تجنب إغلاق للمدارس ورياض أطفال على نطاق واسع، إذا كان ذلك ممكنا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.