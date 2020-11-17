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482 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:40
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 482 حالة وفاة و 13352 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى أكثر من 788 ألفا، بينما إجمالي الوفيات 42 ألفا و 461 حالة.
وأشار المصدر ذاته، أيضا، إلى أن5691 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 570 ألفا.