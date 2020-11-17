482 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 482 حالة وفاة و 13352 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى أكثر من 788 ألفا، بينما إجمالي الوفيات 42 ألفا و 461 حالة.

وأشار المصدر ذاته، أيضا، إلى أن5691 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 570 ألفا.