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الرئيسية | خارج الحدود | 482 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

482 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

482 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:40

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 482 حالة وفاة و 13352 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى أكثر من 788 ألفا، بينما إجمالي الوفيات 42 ألفا و 461 حالة.

وأشار المصدر ذاته، أيضا، إلى أن5691 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 570 ألفا.

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