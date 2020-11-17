24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل يؤشر فض السلطة الوقفات على إنهاء "التساهل مع الاحتجاجات"؟ (5.00)

  2. مراكز الأحياء تتكفل بـ"مرضى كورونا" للتخفيف من الجائحة بالبيضاء (5.00)

  3. الزاوية القادرية تثمن تدخل الجيش في "الكركرات" (5.00)

  4. المحكمة الدولية للوساطة تدعم تدخل المغرب بالكركرات (5.00)

  5. "جامعة الغرف" تنوه بتدخل الجيش ضد الانفصاليين‎ (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | تحذير أممي من أزمة إنسانية بين السودان وإثيوبيا

تحذير أممي من أزمة إنسانية بين السودان وإثيوبيا

تحذير أممي من أزمة إنسانية بين السودان وإثيوبيا
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 16:35

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن "أزمة إنسانية واسعة النطاق" ترتسم عند الحدود بين اثيوبيا والسودان؛ بعد فرار آلاف الاشخاص يوميا بسبب العملية العسكرية الجارية في إقليم تيغراي.

وقال ناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش، من جنيف، إن أربعة آلاف شخص يعبرون الحدود مع السودان يوميا منذ 10 نونبر وبات عددهم نحو 27 ألف شخص.

وأضاف: "أنه تدفق لم نرَ مثله في العقدين الأخيرين في هذه المنطقة من البلاد"، كما تابع أن هذا الحشد من الناس "يفوق بسرعة قدرة المنظمات الإنسانية على الأرض".

وأعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي أحمد، الثلاثاء، أن العملية العسكرية الجارية في منطقة تيغراي المنشقة ستدخل مرحلتها النهائية في الأيام المقبلة.

وفي الرابع من نونبر الجاري، أرسل أبيي الجيش الفدرالي لشنّ هجوم على هذه المنطقة الشمالية، بعد أشهر من التوتر مع السلطات المحلية التابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي.

ومنذ قرابة أسبوعين، تشنّ الحكومة ضربات جوية استهدف آخرها، أمس الاثنين، عاصمة الإقليم ميكيلي.

وأشار الناطق باسم مفوضية اللاجئين إلى أن "نقص التزود بالكهرباء والاتصالات وكذلك استحالة الحصول على الوقود والسيولة تحدّ الاستجابة الإنسانية في تيغراي".

وقال بالوش إن المنظمات الإنسانية لا تعلم عدد الأشخاص الذين نزحوا في إثيوبيا نفسها، لكنها تحدثت عن معلومات تفيد عن "عدد كبير".

وأكد أن مفوضية اللاجئين بمعية شركائها "مستعدون لتقديم المساعدة للأشخاص النازحين في تيغراي، بما في ذلك المنتجات الأساسية عندما يُسمح بالوصول إليهم ويتيح ذلك الوضع الأمني".

ودعا إلى رفع كل العقبات بهدف التمكن من الوصول إلى هؤلاء النازحين.

وذكّرت مفوضية اللاجئين أيضاً بأن هذا النزاع يؤثّر أيضاً على مئة ألف لاجئ من إريتريا؛ يقطنون في تيغراي ويعتمدون على المساعدة الإنسانية في لقمة عيشهم.

وأوضح بالوش أن "تنقلات جديدة للاجئين داخل البلاد تصبح محتملة أكثر فأكثر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الحياد بمعناه الصحيح . الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 17:05
هؤلاء الهاربون من أرض المعركة سوف لن تقوم السودان بإيواهم واحتضانهم ومدهم بالسلاح وهذا هو ما يسمى بالحياد وليس كما فعلت الجزائر مع المغررين بهم من أبناء وطننا في تندوف الجزائر دولة راعية للإرهاب وبدل أن تقدم نفسها كجزء من الحل تقدم نفسها كجزء من المشكلة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - Ingénieur EMI الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 17:25
الأمم المتحدة سبب خراب الدول المستضعفة دول العالم الثالث! الله اياخد الحق تنصرون القوي الظالم و و تثورون في وجه الدول الفقيرة عندما تدافع عن حقها و افهم تسطا. عالم الظلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.