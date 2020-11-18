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الرئيسية | خارج الحدود | 456 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

456 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

456 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 12:40

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 456 حالة وفاة و 20985 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكشفت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و 991.998 إصابة، كما ارتفع مجموع الوفيات إلى 34387.

وتماثل 25179 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس الثلاثاء، وهو رقم قياسي لعدد المتعافين في يوم واحد، لتصل حصيلة عدد المتعافين إلى مليون و 501.083 شخصا.

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