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Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | المجر تبقي "إجراءات الإغلاق" إلى فبراير 2021‎

المجر تبقي "إجراءات الإغلاق" إلى فبراير 2021‎

المجر تبقي "إجراءات الإغلاق" إلى فبراير 2021‎
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:39

قررت الحكومة المجرية تمديد العمل بالإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وتشمل حظر التجوال، حتى الثامن من فبراير 2021.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه بذلك يكون تم تمديد العمل بالقيود لمدة شهرين عن الفترة التي كانت مفروضة في السابق، وقالت إنه في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا أصدرت الحكومة مرسوما بهذا القرار.

وتشمل هذه القيود الإلزام بارتداء الكمامات في الكثير من الأماكن العامة، والتعليم عن بعد للمدارس الثانوية والجامعة وإغلاق المطاعم، مع الاستمرار في دعم الأجور والاعفاءات الضريبية للتخفيف من الضرر الاقتصادي.

وبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في المجر، حتى الآن، 152 ألفا و 659 حالة، وعدد حالات الوفاة 3281 في المجموع.

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1 - رشيد الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:50
في حين أن المغرب هو أول دولة فالعالم ستجري التلقيح الجماعي ضد كورونا !! سبحان الله
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2 - عادل الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:58
هادو إلى دارو الحجر را قادين بيه و جات معاهوم.
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-6
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