24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:30
|07:59
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مناجاة عاشق فاشل
- دولة الحزم وكيان الوهم
- الجزائر والبوليساريو و"نزاع" الصحراء
- سعد بنشقرون .. "جرّاح العيون" يمدّ الجسور بين المغرب وبلجيكا
- دراسات دولية عديدة ترصد التداعيات النفسية بعد الإصابة بكورونا
هل تنتحر "جبهة البوليساريو" عسكريا بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟ (5.00)
هكذا خاضت القوات المسلحة معارك الصحراء عبر "الأحزمة الأمنية" (5.00)
ممرضون يشلون المستشفيات ويرفعون شعار "التصعيد أمام الصمت" (5.00)
- هل تنتحر "جبهة البوليساريو" عسكريا بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟ - (132)
- التحاق جبهة أمازيغية بالأحرار - (108)
- مصطلحات تخدم الحرب الإعلامية للجزائر والبوليساريو ضد المملكة - (84)
- جيش الجزائر يدرب "شباب تندوف" على حمل السلاح في الصحراء - (64)
- المغرب يهزم "إفريقيا الوسطى" ويقترب من نهائيات "كان 2022" - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المجر تبقي "إجراءات الإغلاق" إلى فبراير 2021
قررت الحكومة المجرية تمديد العمل بالإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وتشمل حظر التجوال، حتى الثامن من فبراير 2021.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه بذلك يكون تم تمديد العمل بالقيود لمدة شهرين عن الفترة التي كانت مفروضة في السابق، وقالت إنه في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا أصدرت الحكومة مرسوما بهذا القرار.
وتشمل هذه القيود الإلزام بارتداء الكمامات في الكثير من الأماكن العامة، والتعليم عن بعد للمدارس الثانوية والجامعة وإغلاق المطاعم، مع الاستمرار في دعم الأجور والاعفاءات الضريبية للتخفيف من الضرر الاقتصادي.
وبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في المجر، حتى الآن، 152 ألفا و 659 حالة، وعدد حالات الوفاة 3281 في المجموع.