24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3007:5913:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل تنتحر "جبهة البوليساريو" عسكريا بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟ (5.00)

  2. ممرضون يشلون المستشفيات ويرفعون شعار "التصعيد أمام الصمت‬" (5.00)

  3. رئيس برلمان عموم إفريقيا يرصد مناورات جزائرية (5.00)

  4. انتظار حكم القضاء يُطِيل معاناة تلميذة مُحجبة ممنوعة من الدّراسة (5.00)

  5. العلم المغربي فوق الأهرامات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | المحكمة العليا بالجزائر تقبل طعن جنرالين وبوتفليقة

المحكمة العليا بالجزائر تقبل طعن جنرالين وبوتفليقة

المحكمة العليا بالجزائر تقبل طعن جنرالين وبوتفليقة
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 16:35

أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالجزائر، اليوم الأربعاء، قرارا بقبول الطعن بالنقض في القضية المتابع فيها شقيق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، والقائدين السابقين لجهاز المخابرات؛ الفريق محمد مدين الشهير بـ"الجنرال توفيق" وعثمان طرطاق الملقب بـ "بشير".

وقررت المحكمة إحالة القضية إلى المجلس العسكري في البليدة، بتشكيلة قضائية جديدة، بينما كان مجلس الاستئناف العسكري في المحكمة العسكرية بمدينة البليدة، قرب العاصمة الجزائرية، أصدر حكماً بالسجن النافذ 15 عاماً بحق كل من شقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة، والمدير السابق لجهاز المخابرات، الفريق المتقاعد محمد مدين، وخليفته في نفس المنصب الجنرال المتقاعد عثمان طرطاق.

وقرر المجلس العسكري تبرئة الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في قضية "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.