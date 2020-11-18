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480 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 15:50
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 480 حالة وفاة و 13421 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأعلنت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 800 ألف، بينما مجموع الوفيات 42 ألفا و 941 حالة.
وأشار المصدر الرسمي نفسه، استنادا لإحصائياته، إلى أن 5712 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 576 ألفا.