476 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 476 حالة وفاة و 13223 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 815 ألف حالة، بينما مجموع الوفيات 43 ألفا و 417 حالة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن 5722 من المصابين في وضع صحي حرج، بينما تجاوز عدد المتعافين من "كوفيد-19" 583 ألفا بمختلف أرجاء البلد.