24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|08:00
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه أوجه التشابه والاختلاف بين لقاحي كورونا "فايزر" و"سينوفارم"
- سُلَط بالجمع .. صغيرة مثل رؤوس النمل وضخمة كجثث الماموت
- أطروحة تفتح الكنانيش المخزنية الجبائية في سوس خلال القرن 19
- ما أسباب آلام البطن لدى الأطفال؟
- جدل الإساءة للإسلام
أطروحة تفتح الكنانيش المخزنية الجبائية في سوس خلال القرن 19 (5.00)
هكذا حدد الملك مسؤولية الجزائر ورسم معالم التفاوض حول الصحراء (5.00)
مغاربة يتذكرون بطولات العسكريين في تحرير الصحراء من الانفصاليين (5.00)
بعد تدخل الجيش .. المغرب يُشيد صرحا دينيا في منطقة الكركرات (5.00)
- متطرفون يدعمون البوليساريو ويبتغون "الشهادة" في الأراضي المغربية - (263)
- منع أمينتو حيدر من مغادرة المغرب جراء كورونا - (139)
- عصيد: ارتداء الطفلات للحجاب وصاية قهرية وليس حرية شخصية - (117)
- "البوليساريو" تعوّل على انفصاليي الداخل لإشعال الاحتقان بالصحراء - (111)
- روسيا تتفادى إدانة "البوليساريو" وتدعو إلى تهدئة التوتر بالصحراء - (111)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"النقد الدولي": انتعاش الاقتصاد العالمي "صعب"
أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الخميس أن انتعاش الاقتصاد العالمي "لا يزال صعبا" بسبب تجدد جائحة كوفيد-19 في كثير من الدول.
وأوضحت في مدونة نشرت قبل قمة العشرين: "في حين بات الحل الطبي للأزمة يلوح في الأفق" مع لقاحات باتت في مراحلها الأخيرة يبقى الانتعاش الاقتصادي "عرضة لانتكاسات".
في هذا الإطار، ناشدت جورجييفا دول مجموعة العشرين بذل "جهود متعددة الأطراف لإزالة القيود التجارية الأخيرة حول كل المنتجات والخدمات الطبية بما في ذلك تلك المرتبطة باللقاحات".