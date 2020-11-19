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كُتّاب وآراء
الرئيس السنغالي يشيد بـ"حس الرزانة" لدى المملكة
أشاد رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، بـ"حس الرزانة وضبط النفس" الذي أبانت عنه المملكة المغربية للحفاظ على استقرار المنطقة العازلة للكركرات.
وكتب ماكي سال، في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، "تماشيا مع روح موقفها التقليدي حول هذا الملف، تجدد السنغال دعمها للمملكة المغربية في الدفاع عن حقوقها المشروعة".
وأضاف الرئيس السنغالي: "أود أن أشيد بحس الرزانة وضبط النفس الذي أبانت عنه المملكة المغربية للحفاظ على استقرار المنطقة، وفقا للاتفاقات العسكرية التي أسست لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
لقد صبرنا كتيرا وهؤلاء متمادون في غيهم.
غلى القنوات الرسمية استضافة حكماء الجزائر ومعارضي النظام .دولة تدعم وتمول وتحتضن وتسلح وتدافع جبهة معادية لنا ونحن ننتظر منها الخير.كفى
خمسة واربعون سنة ونحن نؤدي التمن جراء تهور حكام الجزائر. لا وقت ادن للاستمرار فب نفس الاسطوانة.
الحمد لله المغاربة يد واحدة ويجب استئصال هدا الورم الخبيت الدي تعبنا من علاجه بشتى الادوية.
شكرا للسينغال ولكافة القادة العرب والافارقة الدين وقفوا مع الشرعية .اما اولائك الدين ارادوا السباحة ضد التيار فالتاريخ لن يرحمهم. دول المغرب العربي. السودان. جنوب السودان.العراق.