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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس السنغالي يشيد بـ"حس الرزانة" لدى المملكة

الرئيس السنغالي يشيد بـ"حس الرزانة" لدى المملكة

الرئيس السنغالي يشيد بـ"حس الرزانة" لدى المملكة
هسبريس من الرباط
الخميس 19 نونبر 2020 - 17:44

أشاد رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، بـ"حس الرزانة وضبط النفس" الذي أبانت عنه المملكة المغربية للحفاظ على استقرار المنطقة العازلة للكركرات.

وكتب ماكي سال، في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، "تماشيا مع روح موقفها التقليدي حول هذا الملف، تجدد السنغال دعمها للمملكة المغربية في الدفاع عن حقوقها المشروعة".

وأضاف الرئيس السنغالي: "أود أن أشيد بحس الرزانة وضبط النفس الذي أبانت عنه المملكة المغربية للحفاظ على استقرار المنطقة، وفقا للاتفاقات العسكرية التي أسست لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - driss الخميس 19 نونبر 2020 - 17:56
لا أدري لماذا لم تفتح السنغال قنصلية لها في الصحراء، خصوصا أن السنغال هي أكبر صداقة للمغرب في افريقيا
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2 - خالد F الخميس 19 نونبر 2020 - 18:07
cher président, Nous vous remercions pour votre amitié dont vous avez fait preuve, ces gestes d’amitiés, ces soutiens nous ont apporté réconfort, merci beaucoup.
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3 - علي نايت عمر الخميس 19 نونبر 2020 - 18:15
هيا يا دولة السينيغال افتحي القنصلية بالصحراء المغربية فمرحبا بك
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4 - محمد عين الشعير الخميس 19 نونبر 2020 - 18:22
لمادا يسمح النظام الجزائري لبعض قادته بمهاجمة المغربية بقوة ونمنع نحن المغاربة بعض القادة لدينا بالصمت . كفى من هده الرزانة والحكمة .لقد مددنا يدنا اكتر من مرة لحكام الجزائر لكن دون جدوى .حتى قنصلنا تم ارجاعه الى ارض الوطن رغم انه قال الجقيقة.
لقد صبرنا كتيرا وهؤلاء متمادون في غيهم.
غلى القنوات الرسمية استضافة حكماء الجزائر ومعارضي النظام .دولة تدعم وتمول وتحتضن وتسلح وتدافع جبهة معادية لنا ونحن ننتظر منها الخير.كفى
خمسة واربعون سنة ونحن نؤدي التمن جراء تهور حكام الجزائر. لا وقت ادن للاستمرار فب نفس الاسطوانة.
الحمد لله المغاربة يد واحدة ويجب استئصال هدا الورم الخبيت الدي تعبنا من علاجه بشتى الادوية.
شكرا للسينغال ولكافة القادة العرب والافارقة الدين وقفوا مع الشرعية .اما اولائك الدين ارادوا السباحة ضد التيار فالتاريخ لن يرحمهم. دول المغرب العربي. السودان. جنوب السودان.العراق.
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