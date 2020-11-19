الرئيس السنغالي يشيد بـ"حس الرزانة" لدى المملكة

هسبريس من الرباط

أشاد رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، بـ"حس الرزانة وضبط النفس" الذي أبانت عنه المملكة المغربية للحفاظ على استقرار المنطقة العازلة للكركرات.

وكتب ماكي سال، في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، "تماشيا مع روح موقفها التقليدي حول هذا الملف، تجدد السنغال دعمها للمملكة المغربية في الدفاع عن حقوقها المشروعة".

وأضاف الرئيس السنغالي: "أود أن أشيد بحس الرزانة وضبط النفس الذي أبانت عنه المملكة المغربية للحفاظ على استقرار المنطقة، وفقا للاتفاقات العسكرية التي أسست لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة".