24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3108:0013:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يُسَرع إعمار معبر الكركرات في انتظار إنجاز مشاريع تنموية (5.00)

  2. أطروحة تفتح الكنانيش المخزنية الجبائية في سوس خلال القرن 19 (5.00)

  3. هكذا حدد الملك مسؤولية الجزائر ورسم معالم التفاوض حول الصحراء (5.00)

  4. مغاربة يتذكرون بطولات العسكريين في تحرير الصحراء من الانفصاليين (5.00)

  5. بعد تدخل الجيش .. المغرب يُشيد صرحا دينيا في منطقة الكركرات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | السلطات الأمريكية توصي بعدم السفر في "عيد الشكر"

السلطات الأمريكية توصي بعدم السفر في "عيد الشكر"

السلطات الأمريكية توصي بعدم السفر في "عيد الشكر"
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 19 نونبر 2020 - 19:30

طلب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من الأمريكيين عدم السفر بمناسبة عيد الشكر في نهاية الأسبوع المقبل، في ظل تسارع تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد.

وأعلن المسؤول عن الوباء في المركز هنري والك في اتصال مع الصحافيين أن "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها يوصي بعدم السفر خلال فترة عيد الشكر"، مضيفا "هذا ليس واجبا ملزما، بل توصية شديدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.