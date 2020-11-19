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كُتّاب وآراء
السلطات الأمريكية توصي بعدم السفر في "عيد الشكر"
طلب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من الأمريكيين عدم السفر بمناسبة عيد الشكر في نهاية الأسبوع المقبل، في ظل تسارع تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد.
وأعلن المسؤول عن الوباء في المركز هنري والك في اتصال مع الصحافيين أن "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها يوصي بعدم السفر خلال فترة عيد الشكر"، مضيفا "هذا ليس واجبا ملزما، بل توصية شديدة".