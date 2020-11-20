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وزير خارجية فرنسا يتواصل مع رابطة العالم الإسلامي

وزير خارجية فرنسا يتواصل مع رابطة العالم الإسلامي
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 نونبر 2020 - 04:01

تلقّى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، اتصالًا هاتفياً، مساء الخميس، من وزير خارجية فرنسا، جان ايف لودريان، تناولا فيه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الوزير لودريان للأمين العام للرابطة خلال الاتصال أن فرنسا تكنُّ الاحترامَ للإسلام، وأن المسلمين الفرنسيين جزءٌ من الجمهورية الفرنسية. فيما أكّد الدكتور العيسى، من جهته، للوزير الفرنسي مواقف الرابطة الواضحة والمعلَنة للجميع في الموضوعات ذات الصلة.

جديرُ بالذكر أن رابطة العالم الإسلامي تعتبر الصرحَ الإسلامي الذي ينضمُّ تحت لوائه آلافُ العلماء والمفكرين المسلمين وملايين الشعوب الإسلامية من مقرها الرئيس، حيث القبلةُ الجامعة للأمة الإسلامية في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

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