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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الأمريكي "يشتري" بيانات "تطبيقات إسلامية"

الجيش الأمريكي "يشتري" بيانات "تطبيقات إسلامية"

الجيش الأمريكي "يشتري" بيانات "تطبيقات إسلامية"
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 نونبر 2020 - 20:40

كشفت منصة "Vice" أن الجيش الأمريكي اشترى بيانات الموقع للأشخاص حول العالم التي يتم الحصول عليها من قبل تطبيقات تبيعها للوسطاء والمقاولين الذين يبيعونها بدورهم للجيش الأمريكي.

جاء ذلك في تحقيق نشره موقع Motherboard.vice.com التابع للمنصة الإعلامية، الذي أشار إلى أن التطبيق الأكثر شيوعاً بين المجموعة التي تم تحليلها هو تطبيق "Muslim prayer and Quran"، الذي يحتوي على أكثر من 98 مليون عملية تنزيل حول العالم.

وتشمل التطبيقات الأخرى تطبيق المواعدة الإسلامية "Muslim dating"، وتطبيق "Craigslist" الشهير للبيع والشراء، وتطبيق "level" الذي يمكن استخدامه للمساعدة، على سبيل المثال، في تثبيت الرفوف في غرفة النوم.

وذكرت المنصة أن الجيش الأميركي يستخدم طريقتين للحصول على بيانات الموقع، الأولى عن طريق شركة تدعى "Babel Street"، وهي رائدة في مجال تحليل البيانات التي توفر منتجاً يسمى "Locate X"، وقد قامت وحدة مكافحة الإرهاب والتمرد والاستطلاع الخاص "USSOCOM" في الجيش الأمريكي بشراء الوصول إلى هذا المنتج لمساعدة عمليات القوات الخاصة في الخارج.

أما الطريقة، حسب المنصة، فتتم من خلال شركة تُدعى "X-Mode"، التي تعمل كوسيط وتحصل على بيانات الموقع مباشرةً بالتعاون مع المطورين لوضع حزمة برمجة خاصة بهم تجمع البيانات، ثم تبيع "X-Mode" تلك البيانات للمقاولين ومن ثم يحصل عليها الجيش الأمريكي.

وأورد التحقيق أن "مُعظم مستخدمي التطبيقات التي تم شراء بيانات الموقع منها، هُم مسلمون، وهو أمر جدير بالملاحظة بالنظر إلى أن الولايات المتحدة قد شنت حروباً وقتلت مئات الآلاف من المدنيين خلال العمليات العسكرية في باكستان وأفغانستان والعراق".

وأوضحت المنصة الإعلامية أنها "لم تستطع معرفة العمليات التي استخدم فيها الجيش الأمريكي هذا النوع من بيانات الموقع المستندة للتطبيقات"، مشيرةً إلى أن الجيش الأمريكي اعتمد على تحديد المواقع سابقاً لتنفيذ ضربات جوية بالطائرات المسيرة في أماكن عدّة حول العالم.

ورداً على ما كشفه التحقيق، أكد تيم هوكينز، المتحدث باسم قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، أنه تم شراء بيانات خدمة "Locate X"، وزاد مُوضحاً: "نحن نستخدم بيانات الموقع لدعم متطلبات مهام قوات العمليات الخاصة في الخارج، نحن نلتزم بشدة بالإجراءات والسياسات المعمول بها لحماية الخصوصية والحريات المدنية والحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين الأمريكيين".

وأشارت منصة "VICE" إلى أنها "حصلت على وثيقة سرية تُؤكد أن بعض وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، مثل الجمارك وحتى إدارة الهجرة، تستخدم بيانات الموقع لمنتج مثل (Locate X) وهناك وكالات أخرى مثل حماية الحدود ودائرة الإيرادات الداخلية اشترت الوصول إلى بيانات الموقع من شركة تدعى (Venntel)".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - soufistein الجمعة 20 نونبر 2020 - 20:49
الي فكرشو العجينة هو الي يخاف الحمد الله كنمشيو للجامع نصليو برعاية ولي الأمر ونرجعو للخدمة أو للدار
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-7
2 - أبو بكر الجمعة 20 نونبر 2020 - 20:55
"" أنه تم شراء بيانات خدمة "Locate X"، وزاد مُوضحاً: "نحن نستخدم بيانات الموقع لدعم متطلبات مهام قوات العمليات الخاصة في الخارج، نحن نلتزم بشدة بالإجراءات والسياسات المعمول بها لحماية الخصوصية والحريات المدنية والحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين الأمريكيين". ""

لننظر بتمعن إلى نهاية الفقرة المنقولة لنعرف أنهم يلتزمون فقط للمواطن الامريكي أما الباقي فلا يتزمون له بشيء.
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6
3 - أمازيغي باعمراني الجمعة 20 نونبر 2020 - 21:02
ربما هذه الأخبار غرضها ضرب نشر الإسلام والذي أصبح يرهبهم ولم يجدوا لها طريقا لمحاربته وآخرها ما قامت به فرنسا فأصبحت تعاني الويلات بسبب المقاطعة ولم تجد دولة أروبية مساندا لها .
فليكن في علمكم أن جميع التطبيقات هدفها جمع بيانات الأفراد حول العالم وبيعها سواءا للحكومات أو لشركات التسويق والإشهار .
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8
4 - يوسف الجمعة 20 نونبر 2020 - 21:05
المسلمون تحت المجهر حتى في بلدانهم، بسبب الدواحش وأفكارهم التي تسعى إلى إشعال الفتن والحروب من أجل حور العين، وأعتقد أنهم لن يجدوا حور العين وإنما إبليس وشياطينه من البشر
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