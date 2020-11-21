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الرئيسية | خارج الحدود | إثيوبيا ترفض تدخل الاتحاد الإفريقي في الانفصال

إثيوبيا ترفض تدخل الاتحاد الإفريقي في الانفصال

إثيوبيا ترفض تدخل الاتحاد الإفريقي في الانفصال
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 21 نونبر 2020 - 14:45

ذكر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنه سوف يلتقي المبعوثين الثلاثة الذين عينهم الاتحاد الإفريقي، رافضا خطوة من جانب الأخير للتوسط في صراع دائر بين الحكومة الاتحادية ومنطقة تيجراي شمال البلاد.

وعين الاتحاد الإفريقي ثلاثة رؤساء دول سابقين كمبعوثين، وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم السبت، إن الأنباء عن مبعوثين قادمين للبلاد بغرض التوسط بين الحكومة والمنطقة الشمالية "كاذبة".

واندلعت الأعمال العدائية في الرابع من نونبر، بعد أشهر من التوترات بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية، وتقول سلطات تيجراي إن مائة ألف شخص نزحوا.. بينما حذرت الأمم المتحدة من أن 1.1 مليون شخص قد يحتاجون للمساعدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - المذغري السبت 21 نونبر 2020 - 14:54
وجب تدخل الاءتحاد الاءفريقي ونشر القبعات الزرق بالمنطقة في أفق ءاجراء ءاستفتاء للتقرير المصير بالنسبة للشعب تيغراي.
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-4
2 - مواطن من المغرب السبت 21 نونبر 2020 - 14:57
إثيوبيا عندما كان يسيرها جنيرالات بالنار والحديد والجوع كانت مستقرة وعندما ترأسها رجل يريد لها الخير والرفاهية بدأت الاضطرابات.. وكأن الغرب يقول لهم كما قال للعرب إذا أردتم الديمقراطية فاستعدوا للازمات والحروب
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3
3 - Hafid السبت 21 نونبر 2020 - 15:00
مجرد سؤال.
اين هي الجزائر التي تدفع عن تقرير المصير الشعوب ........
وفينك ابو قدوم
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23
4 - محمود المغربي السبت 21 نونبر 2020 - 15:11
إثيوبيا من الدول المساندة لاطروحة الانفصال في الصحراء المغربية أتمنى تكتوي هي الأخرى بما تحاول ان تكوي به المغرب.
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22
5 - زكريا السبت 21 نونبر 2020 - 15:12
سبحان الله خاصهم ادوقو من نفس الكأس
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16
6 - عثمان السبت 21 نونبر 2020 - 15:15
هذه فرصة من ذهت لكسب موقف إثيوبيا ضد جبهة البوليساريو الإنفصالية وقطع الطريق على الإتحاد الإفريقي التي تسيطر على دوالبه الجزائر و ج. إفريقيا .
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9
7 - Samir السبت 21 نونبر 2020 - 15:22
تيغراي والقبايل و الطوارق و حركات في نيجيريا و جنوب افريقيا وغيرها يمكن أن تعصف بهذه الدول في ظرف وجيز لأنها ببساطة دول صنعها المستعمر.وحدها الأمة المغربية يمكنها الصمود حتى في أكثر فتراتها ضعفا لأنها تتشبع بارث تاريخ ي عميق يتجاوز حتى 12 قرنا المفترض كعمر رسمي لأرض الموريين.حفظ الله المغرب.
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5
8 - simo السبت 21 نونبر 2020 - 15:23
ماهو موقف الدولة التي تدعي أنه من مبادئها تحرير الشعوب وتقرير المصير في مثل هذه الحركات المتواجدة في إفريقيا وكذلك في باقي بلدان العالم؟ أم أنها فقط تريد مصالحها على حساب السيادة المغربية والمواطن الصحراوى المغربي.
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5
9 - مهاجر بUSA السبت 21 نونبر 2020 - 15:27
ها المعقول ها الدول لي تتعرف تعمل مع الانفصاليين مش مكين غير طحن بالعسكر ، مشي غير لي سخن عليه راسو اقوليك بغي ندير دولة ، العالم الان تعترف غير بالمنطق القوة و التحالفات ، وخير دليل نائبه الان بإتيوبيا و من قبلها أذربيجان لي رجعت الأقاليم ديلها من بعد مكان مشو منها 30 عام هذه ، لازم الحزم وكفانا حزرات ، على المغرب اولا محاربة انفصالي الداخل فهم يسرحون ويمرحون .
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1
10 - هشام السبت 21 نونبر 2020 - 15:31
سبحان الله اثيوبيا ستتذوق مرارة الكأس الذي لطالما أشربته للمغرب و القادم على الجزائر كذلك
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5
11 - zamharir السبت 21 نونبر 2020 - 15:40
لطالما دعمت إثيوبيا جبهة البوليساريو ، لذا فهي الآن تذوق الانفصال المحزن والمكلف ، فكرة جنرالات الجزائر وبلد جنوب إفريقيا.
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6
12 - مغربي عربي من أصل صحراوي السبت 21 نونبر 2020 - 15:40
كل من يدعم الإنفصال سيكتوى بناره... ومن بيته من زجاج لا يرمي غيره بالحجارة
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4
13 - rachid ifni السبت 21 نونبر 2020 - 15:41
اين الجزائر من هذا الموقف لانها تقف مع المرتزقات لتقرير المصير ام انها تكن عدائها للمغرب فقط
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4
14 - الواقعي السبت 21 نونبر 2020 - 15:44
اصبح الاتحاد الافريقي منصة سياسية للدفاع و تبرير الحركات الانفصالية بدعم من دول معروفة هي الجزائر و جنوب افريقيا و حدائقها الخلفية مثل زمبابوي و ناميبيا .يجب على الدول المتضررة اشعال فإن الانفصال من داخل هذه الدول بالتمويل العسكري و المالي حتى يعلمو ان من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة .
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