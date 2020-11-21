إثيوبيا ترفض تدخل الاتحاد الإفريقي في الانفصال

هسبريس ـ مُتابعة

ذكر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنه سوف يلتقي المبعوثين الثلاثة الذين عينهم الاتحاد الإفريقي، رافضا خطوة من جانب الأخير للتوسط في صراع دائر بين الحكومة الاتحادية ومنطقة تيجراي شمال البلاد.

وعين الاتحاد الإفريقي ثلاثة رؤساء دول سابقين كمبعوثين، وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم السبت، إن الأنباء عن مبعوثين قادمين للبلاد بغرض التوسط بين الحكومة والمنطقة الشمالية "كاذبة".

واندلعت الأعمال العدائية في الرابع من نونبر، بعد أشهر من التوترات بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية، وتقول سلطات تيجراي إن مائة ألف شخص نزحوا.. بينما حذرت الأمم المتحدة من أن 1.1 مليون شخص قد يحتاجون للمساعدة.