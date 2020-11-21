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الرئيسية | خارج الحدود | شرطة لبنان تؤكد مقتل 5 هاربين من سجن ببيروت

شرطة لبنان تؤكد مقتل 5 هاربين من سجن ببيروت

شرطة لبنان تؤكد مقتل 5 هاربين من سجن ببيروت
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 21 نونبر 2020 - 12:50

أعلن الأمن اللبناني، اليوم السبت، مقتل 5 سجناء والقبض على 15 آخرين جراء عملية الهروب الكبيرة من أحد السجون شرق العاصمة بيروت .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الجيش أقام حواجز على الطرق، كما كثفت الشرطة البلدية من دورياتها، ووجهت تحذيرا لأخذ الحيطة والحذر وعدم فتح الأبواب لأي أحد إلا بعد التأكد من هويته، منبهة إلى كون خطيرين يتواجدون بين الفارين.

ولا يزال البحث جاريا حتى إلقاء القبض على جميع السجناء ، حيث تحدثت وسائل الإعلام اللبنانية عن فرار حوالي 69 سجينا .

وأقدمت مجموعة كبيرة من السجناء، فجر اليوم، على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن بعبدا والهرب إلى وجهات مجهولة.

وخلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في "محلة الحدت"، الأمر الذي أودى بحياة خمسة من السجناء الفارين على الفور وإصابة سادس .

وتضرب عناصر من القوى الأمنية طوقا في محيط قصر العدل في بعبدا والمنطقة المحاذية له، علما أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أعادت توقيف بعضهم.

وتوجهت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، إلى مكتبها في بعبدا، لمباشرة التحقيق في الفرار الجماعي لهؤلاء السجناء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد السبت 21 نونبر 2020 - 13:01
واش الخراب والدمار كاين غير في الدول العربية والاسلامية،؟؟؟ والله مافهمت والو
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