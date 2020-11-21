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إطلاق نار يسقط قتيلين بمدينة "نورنبرغ" الألمانية
السبت 21 نونبر 2020 - 13:30
قُتل شخصان في واقعة إطلاق نار، اليوم السبت، بأحد شوارع مدينة نورنبرغ الألمانية. وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم القبض على مشتبه به، مضيفة أنه "لا توجد مؤشرات على خلفية إرهابية".
وعثرت خدمات الطوارئ على امرأة مصابة بطلقات نارية قاتلة ملقاة في أحد الشوارع بحي جيبرسدورف، كما وجد الأمنيون جثة رجل على مقربة منها.
وبحسب البيانات الرسمية المتوفرة حاليا، تتولى فرقة خاصة من الشرطة العمل في موقع الجريمة الذي تم تطويق الشوارع المحيطة به، ولم تدل الشرطة بمعطيات إضافية عن الواقعة.