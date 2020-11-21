لقاحات "كوفيد" في صلب قمة "مجموعة العشرين"

انوج شوبرا من الرياض*

دعا قادة دول "مجموعة العشرين" في قمة عبر الفيديو استضافتها السعودية إلى التضامن في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خصوصا على صعيد إتاحة اللقاحات، وذلك في سلسلة من الاجتماعات الافتراضية الاستثنائية تهيمن عليها جهود مكافحة الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة.

ويلتقي زعماء العالم في القمة التي تنظّمها دولة عربية للمرة الأولى بينما تتكثّف الجهود العالمية لإنجاز وتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في أعقاب تجارب ناجحة في الفترة الأخيرة، وفيما تتوالى الدعوات لسد عجز بنحو 4,5 مليارات دولار في صندوق خاص بتمويل هذه الجهود.

وافتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أعمال قمة مجموعة العشرين متوجّها بالحديث عبر شاشة إلى زعماء آخرين، بالقول "نستبشر بالتقدم المحرز في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا، إلا أن علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إليها بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة لتوفيرها لكافة الشعوب".

وظهر قادة أغنى دول العالم في نوافذ متعددة على شاشة توسطّتها صورة العاهل السعودي وبجانبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتساءل الرئيس الفرنسي في مداخلته "هل سنكون مستعدين لنضمن الوصول (إلى اللقاحات) على مستوى الكوكب، ولنتجنّب بأي ثمن ازدواجية المعايير واقتصار الحماية من الفيروس على الأكثر ثراء؟".

وأفاد مشاركون في القمة وكالة فرانس برس أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب تحدّث خلال مداخلته عن إنجازاته الخاصة قبل أن ينصرف لممارسة رياضة الغولف، علما أنه شارك الجمعة في قمة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ "علينا خفض الضرائب والعوائق الجمركية واعتماد نظام ليبرالي في تبادل التجهيزات الطبية الأساسية".