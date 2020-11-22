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الجزائري العنابي على رأس إرهابيّي "بلاد المغرب"
الأحد 22 نونبر 2020 - 11:15
أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب في شريط توصل به موقع "سايت" الأمريكي تعيين الجزائري أبو عبيدة يوسف العنابي قائدا للتنظيم الإرهابي، خلفا للجزائري عبد المالك دروكدال.
وكان دوركدال قُتل على يد القوّات المسلّحة الفرنسيّة، في يونيو الماضي شمال مالي، قبل أن تقرر الجماعة الإرهابية تعيين خليفته الرئيس الحالي لـ"مجلس الأعيان"، الذي يعمل كلجنة توجيهيّة للجماعة الإرهابية.
العنابي عضو سابق في جماعة الدعوة والقتال الجزائريّة، ومسؤول الفرع الإعلامي بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، ويَظهر بانتظام في مقاطع الفيديو التي ينشرها التنظيم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - rachida الأحد 22 نونبر 2020 - 11:31
السلام عليكم.الناس الحقيقية تبتكر وتخترع ما يفيد الإنسانية وبعض المسلمين اللذين يقولون أنهم خير أمة أخرجت للناس يبتكرون دولة وهمية واعلام غير قانوني لتذمير بعضهم البعض ولمغ لا تذمير العالم بأسره.شي يبني وشي يهدم.ياللغرابة
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