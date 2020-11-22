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401 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الأحد 22 نونبر 2020 - 12:55
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 401 حالة وفاة و24581 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وكشفت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليونين و 89329 إصابة، كما وصلت الوفيات إلى 36179 حالة.
وتماثل 18008 مرضى للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس السبت، وفق المصدر الرسمي نفسه، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و 595443 شخصا.