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كُتّاب وآراء
تراجع العدوى يقود الفرنسيين إلى "تخفيف الإغلاق"
تعتزم الحكومة الفرنسية تخفيف الإجراءات، التي يتم تطبيقها لمواجهة فيروس كورونا على ثلاث خطوات مع انحسار العدوى، فيما ستبقي على بعض القيود لاحتواء الوباء.
وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل آتال، في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إنه سيتم تطبيق الخطوة الأولى لتخفيف الإجراءات في الأول من دجنبر تقريبا، تليها الخطوة الثانية قبل عطلة نهاية العام والخطوة الثالثة في شهر يناير القادم.
وستظل إجراءات الإغلاق وقيود السفر سارية لبعض الوقت، بينما ستظل أماكن كان قد تم إغلاقها، مثل المطاعم والحانات، تواجه قيودا بهذا الخصوص.
وتابع آتال قائلا إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي من المقرر أن يلقي خطابا يوم الثلاثاء المقبل، سيحدد بالتفاصيل استراتيجية الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.