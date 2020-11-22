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475 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الأحد 22 نونبر 2020 - 15:41
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 475 حالة وفاة و 13053 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 854 ألف حالة، والوفيات الناجمة عن الجائحة وصلت إلى 44 ألفا و 802 حالة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن 5796 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 603 آلاف حالة حتى الآن.