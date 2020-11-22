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كُتّاب وآراء
انتشار فيروس "كوفيد-19" يجلب القلق بالجزائر
استبعد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأحد، فرض المزيد من القيود بالرغم من اعترافه بأن بلاده تشهد موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.
وقال بن بوزيد للإذاعة الجزائرية الحكومية :"صحيح أن أرقام الإصابات المرتفعة تستدعي القلق، لكن التحرك وتشديد الإجراءات سيكون حسب الوضعية الوبائية في كل منطقة. الوضعية الصحية العامة مقلقة بعد تجاوز عدد الإصابات اليومية الألف لكن تشديد الإجراءات مستبعد حاليا".
بيد أن بن بوزيد شدد على أن الأمر لا يستدعي فتح مستشفيات ميدانية، وأوضح أنه جرى توفير أكثر من 18 ألف سرير و1500 سرير إنعاش لاستقبال مرضى كورونا. وبلغت نسبة شغل أسرة الإنعاش 39% .
واعترف وزير الصحة بأن مستشفيات مدن الجزائر العاصمة وتيزي وزو وسطيف تشهد ضغطا كبيرا بخلاف مشافي محافظات أخرى لم تسجل سوى استقبال عديد قليل جدا من المرضى أو لم تستقبل أي مريض.