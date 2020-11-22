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الرئيسية | خارج الحدود | انتشار فيروس "كوفيد-19" يجلب القلق بالجزائر

انتشار فيروس "كوفيد-19" يجلب القلق بالجزائر

انتشار فيروس "كوفيد-19" يجلب القلق بالجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 22 نونبر 2020 - 20:44

استبعد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأحد، فرض المزيد من القيود بالرغم من اعترافه بأن بلاده تشهد موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

وقال بن بوزيد للإذاعة الجزائرية الحكومية :"صحيح أن أرقام الإصابات المرتفعة تستدعي القلق، لكن التحرك وتشديد الإجراءات سيكون حسب الوضعية الوبائية في كل منطقة. الوضعية الصحية العامة مقلقة بعد تجاوز عدد الإصابات اليومية الألف لكن تشديد الإجراءات مستبعد حاليا".

بيد أن بن بوزيد شدد على أن الأمر لا يستدعي فتح مستشفيات ميدانية، وأوضح أنه جرى توفير أكثر من 18 ألف سرير و1500 سرير إنعاش لاستقبال مرضى كورونا. وبلغت نسبة شغل أسرة الإنعاش 39% .

واعترف وزير الصحة بأن مستشفيات مدن الجزائر العاصمة وتيزي وزو وسطيف تشهد ضغطا كبيرا بخلاف مشافي محافظات أخرى لم تسجل سوى استقبال عديد قليل جدا من المرضى أو لم تستقبل أي مريض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الشاوي الأحد 22 نونبر 2020 - 20:52
نطلب من الله لنا ولهم الصحة و السلامة و نطلب من السلطات مد العون لاشقائنا الجزائرين اذا احتاجوا لنا نتقاسم معاهم كل ما نملك هما أولى بها .
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2 - خالد F الأحد 22 نونبر 2020 - 20:59
حاليا الجزائر مهتمة بتحقيق أمنية بومدين في الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر جيشها الرديف في تندوف المحتلة، أما مواجهة كوفيد 19 ومشاكل الصحة والسكن والتعليم وحرائق الغابات فهي أمور من صنع العدو الكلاسيكي، وعليه فالشعب مطالب بالتعبئة خلف العسكر الذي يريد أن يغزو العالم بصناعته العسكرية، شخصيا أكتب ولا أفهم، كان الله في عون من فهم.
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