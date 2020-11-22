المقداد يخلف المعلم في وزارة الخارجية السورية

هسبريس ـ مُتابعة

عين الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، فيصل المقداد وزير للخارجية والمغتربين.

جاء ذلك في مرسوم من بين ثلاثة مراسيم اصدرها الرئيس بشار ،بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتضمن المرسومان الآخران تعيين بشار الجعفري نائباً لوزير الخارجية والمغتربين، واعتماد بسام الصباغ مندوباً دائماً لسورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وخلف المقداد وزير الخارجية السوري وليد المعلم؛ الذي توفي عن عمر 89 عاما يوم الاثنين الماضي.