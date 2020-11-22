كشف بملياري برميل من النفط التقليدي في الإمارات

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الإمارات اكتشاف ملياري برميل من النفط الخام التقليدي، وقال المجلس الأعلى للبترول، في بيان، إنه سجل اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية، تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل من النفط في إمارة أبوظبي.

واعتمد المجلس، خلال اجتماع عقده برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خطة عمل شركة بترول أبوظبي "أدنوك" لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم إماراتي للسنوات الخمس القادمة.

وتعتزم "أدنوك"، من خلال هذه الخطة، إعادة توجيه 160 مليار درهم إماراتي إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021 ــ 2025، عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة الذي يهدف إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص المحلي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل لمواطني دولة الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إن اكتشاف "أدنوك" موارد نفط غير تقليدية في مناطق برية وزيادة الاحتياطي النفطي من الموارد التقليدية، يأتي نتيجة لجهودها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من احتياطيات الموارد الهيدروكربونية لصالح وخدمة دولة الإمارات، حيث ستسهم الموارد الجديدة في تعزيز أمن الطاقة في الدولة وترسيخ مكانتها مورداً عالمياً أساسياً وموثوقاً لأجود أنواع النفط الخام.