24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:03
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حزمة إجراءات تروم صد انتشار كورونا بتارودانت
- "كوفيد 19" يتمدد في جنوب المملكة .. ومجموع الوفيات يبلغ 5316
- هذا ما حصل في منطقة تازة بين الأمير الجزائري والسلطان المغربي
- المغاربة يقبلون على "تأمين الحياة" و"الرسملة" والحوادث الجسدية
- واقع الصحة يفرز مطالب عديدة في "درعة تافيلالت"
المراحيض العمومية .. مرافق حيوية تغيب عن فضاء عيش المغاربة (5.00)
"البيجيدي" يجمد عضوية الزاهيدي ويطلب "مستحقات جماعة تمارة" (5.00)
"أزمة كورونا" ترفع مؤشر دين الخزينة إلى 76 في المائة بالمملكة (5.00)
هل تسحب نواكشوط الاعتراف بالبوليساريو لتسوية قضية الصحراء؟ (5.00)
- هل تسحب نواكشوط الاعتراف بالبوليساريو لتسوية قضية الصحراء؟ - (122)
- الجزائر تنفخ في "رماد الصحراء" بالدعاية لشراء مقاتلات روسية - (110)
- خبراء يفندون إشاعات بشأن أعراض اللقاح الصيني ضد "كورونا" - (80)
- العثماني ينادي الصحراويين في مُخيمات تندوف بالعودة إلى الوطن - (80)
- زيارة الملك إلى موريتانيا .. "رمال الصحراء" ترسم علاقات الجيران - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كشف بملياري برميل من النفط التقليدي في الإمارات
أعلنت الإمارات اكتشاف ملياري برميل من النفط الخام التقليدي، وقال المجلس الأعلى للبترول، في بيان، إنه سجل اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية، تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل من النفط في إمارة أبوظبي.
واعتمد المجلس، خلال اجتماع عقده برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خطة عمل شركة بترول أبوظبي "أدنوك" لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم إماراتي للسنوات الخمس القادمة.
وتعتزم "أدنوك"، من خلال هذه الخطة، إعادة توجيه 160 مليار درهم إماراتي إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021 ــ 2025، عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة الذي يهدف إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص المحلي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل لمواطني دولة الإمارات.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إن اكتشاف "أدنوك" موارد نفط غير تقليدية في مناطق برية وزيادة الاحتياطي النفطي من الموارد التقليدية، يأتي نتيجة لجهودها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من احتياطيات الموارد الهيدروكربونية لصالح وخدمة دولة الإمارات، حيث ستسهم الموارد الجديدة في تعزيز أمن الطاقة في الدولة وترسيخ مكانتها مورداً عالمياً أساسياً وموثوقاً لأجود أنواع النفط الخام.