24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0313:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المراحيض العمومية .. مرافق حيوية تغيب عن فضاء عيش المغاربة (5.00)

  2. سائق عائد من الكركرات (5.00)

  3. "البيجيدي" يجمد عضوية الزاهيدي ويطلب "مستحقات جماعة تمارة" (5.00)

  4. "أزمة كورونا" ترفع مؤشر دين الخزينة إلى 76 في المائة بالمملكة (5.00)

  5. هل تسحب نواكشوط الاعتراف بالبوليساريو لتسوية قضية الصحراء؟ (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | كشف بملياري برميل من النفط التقليدي في الإمارات

كشف بملياري برميل من النفط التقليدي في الإمارات

كشف بملياري برميل من النفط التقليدي في الإمارات
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 22 نونبر 2020 - 18:45

أعلنت الإمارات اكتشاف ملياري برميل من النفط الخام التقليدي، وقال المجلس الأعلى للبترول، في بيان، إنه سجل اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية، تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل من النفط في إمارة أبوظبي.

واعتمد المجلس، خلال اجتماع عقده برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خطة عمل شركة بترول أبوظبي "أدنوك" لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم إماراتي للسنوات الخمس القادمة.

وتعتزم "أدنوك"، من خلال هذه الخطة، إعادة توجيه 160 مليار درهم إماراتي إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021 ــ 2025، عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة الذي يهدف إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص المحلي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل لمواطني دولة الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إن اكتشاف "أدنوك" موارد نفط غير تقليدية في مناطق برية وزيادة الاحتياطي النفطي من الموارد التقليدية، يأتي نتيجة لجهودها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من احتياطيات الموارد الهيدروكربونية لصالح وخدمة دولة الإمارات، حيث ستسهم الموارد الجديدة في تعزيز أمن الطاقة في الدولة وترسيخ مكانتها مورداً عالمياً أساسياً وموثوقاً لأجود أنواع النفط الخام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - صراحة الأحد 22 نونبر 2020 - 18:52
صراحة اتفقنا او اختلفنا مع الامارات في السياسة الا انها دولة يعيش شعبها برفاه عكس بعض الدول البترولية وشعبها يعيش تحت خط الفقر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
2 - مهاجر الأحد 22 نونبر 2020 - 18:54
ان تعدّو نعم الله لا تحصوها، نتمنى ان تسثتمر لصالح الشعب ولا تدهب لجيوب الامريكان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - مواطن مغربي الأحد 22 نونبر 2020 - 18:57
اللهم زد و بارك دولة الإمارات الشقيقة، دولة صديقة لبلدنا المغرب، ليس كأحد البلدان الجار الحسد و البغض في أبهى تجلياته. اللهم احفظ بلادنا من طنجة إلى الكويرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
4 - سين الأحد 22 نونبر 2020 - 18:59
بصحتكم و راحتكم تستاهلو كل خير تحياتي للشعب الإماراتي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
5 - stop الأحد 22 نونبر 2020 - 19:06
ثلث سكان الامارات هنود مما جعلني اتساءل لماذا يعوضون بيمنيين او سودانيين او عرب من دول فقيرة جدا ام ان الاخوة العربية هي شفوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
6 - السلام عليكم الأحد 22 نونبر 2020 - 19:14
كل البقاع التي وطئتها أقدام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا و تجدها أرضا مباركة بالخيرات..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - المذغري الأحد 22 نونبر 2020 - 19:20
على الاقل لم ولن نرى ءامارتي يركب امواج البحر بحثا عن الفردوس المفقود،ليس كمثل كوريا الشرقية التي عندها نفس الثروة وثروات اخرى كالحديد وغيرها وافراد شعبها يتمسكون باءحتمالية الموت في البحر على البقاء تحت حكم عصابة خربت البلاد والعباد والجيران،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - محمد العربي الامازيغي الأحد 22 نونبر 2020 - 19:25
ملايير.. ملايير مع الاسف..لدعم الارهاب الاماراتي في اليمن وتقتيل شعبه..وبث الفرقة بين الدول العربية..و الخنوع للاجرام الارهابي الاسرائيلي..مع الاسف..الله كيعطي الفول للانذال..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
9 - rachida الأحد 22 نونبر 2020 - 19:26
السلام عليكم.إلى المعلق stop.لا تلم الاماراتيين لأن المشكل ليس فيها بل في اليمنيين والسودانيين والعرب اللذي ذكرت.يختارون الهجرة إلى الدول التي يقولون عليها كافرة لذا لا يمكن للإمارات أن تذهب عندهم لتجمعهم لتأتي بهم عندها.الامارات تستقبل من يريدها حتى لو جاؤوا من المريخ ولكن العرب يموتون على دول الكفار كما تسمونهم.اذن لا تخلط بين الأوراق.يجب أن تطلب اقتراحك هذا من اليمنيين والعرب اللذين يهربون من نعمة الاسلام لي يعيشوا وسط أحضان الكفار وليس من الإمارات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - البحعدي الأحد 22 نونبر 2020 - 19:28
مليارين بثمن ٥٠دولار البرميل يعني ١٠٠ مليار دولار كم ستأخذ الولايات الأمريكية و إسرائيل لحمايتهم من بوعو ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.