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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تستهل التلقيح ضد "كورونا" منتصف دجنبر‎

أمريكا تستهل التلقيح ضد "كورونا" منتصف دجنبر‎

أمريكا تستهل التلقيح ضد "كورونا" منتصف دجنبر‎
هسبريس من الرباط
الأحد 22 نونبر 2020 - 19:30

قال منصف السلاوي، رئيس الفريق المكلف بتطوير لقاح كورونا بأمريكا، المغربي الأصل، إنه يتوقع أن يتم بدء التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة "في اليوم الثاني من الموافقة على اللقاح، أي في 11 أو 12 دجنبر المقبل".

وأضاف السلاوي، في تصريح صحافي، أن خطة أمريكا "تقضي بالتمكن من إرسال اللقاحات إلى مواقع التلقيح في غضون 24 ساعة من موعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عليها".

وكانت شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتك" أعلنتا الجمعة تقدمهما بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19، متوقعتين أن تمنح الإدارة الموافقة على هذا الاستخدام بحلول منتصف دجنبر.

وأضافت الشركتان أنهما ستبدآن في شحن الجرعات على الفور، علما أن "فايزر" توقعت أن تكون لديها 50 مليون جرعة لقاح جاهزة هذا العام، وهي كمية كافية لحماية 25 مليون شخص.

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية منحت، السبت، موافقة طارئة لاستخدام علاج لكوفيد-19 طوّرته شركة التكنولوجيا الحيوية "ريجينيرون"، وسبق أن تمت الموافقة عليه في علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما أصيب بالمرض.

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