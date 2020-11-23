361 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 361 حالة وفاة و 25.173 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكشفت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليونين و114.502 إصابة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 36.540 حالة.

وتماثل 16.002 من المرضى للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس الأحد، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و 611.445 شخصا، مع بقاء 466.517 حالة نشطة.