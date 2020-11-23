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الرئيسية | خارج الحدود | 361 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

361 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

361 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 23 نونبر 2020 - 12:35

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 361 حالة وفاة و 25.173 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكشفت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليونين و114.502 إصابة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 36.540 حالة.

وتماثل 16.002 من المرضى للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس الأحد، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و 611.445 شخصا، مع بقاء 466.517 حالة نشطة.

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1 - كيف بالله الاثنين 23 نونبر 2020 - 13:14
من الأقرب الى الصين، و من الأغنى، و من الأكثر علما، ومن الأكثر خوفا على مواطنيه.. حتى نعمد الى التطعيم قبل روسيا؟
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2 - mansouri الاثنين 23 نونبر 2020 - 13:56
التطعيم لانقاذ الارواح, ان لم تهمك نفسك فأنت حر و من أراد التلقيح فهو حر ايضا, ولا نحتاج لوصايتك يا نابغة زمانه.
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