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كُتّاب وآراء
وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق ولد الشيخ عبد الله
نعت الرئاسة الموريتانية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الرئيس الموريتاني الأسبق الذي وافته المنية عن سن يناهز 82 عاما.
وأعلنت الرئاسة الموريتانية، في بلاغ لها، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، وذلك إثر وفاة الرئيس بنواكشوط، ليلة "الأحد ـ الاثنين".
الراحل تولى رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية من 19 أبريل 2007 إلى غاية 6 غشت 2008، وشغل الراحل عدة مناصب منها وزير الدولة المكلف بالاقتصاد في حكومة المختار ولد داداه (1971 -1978 )، قبل أن يتم تعيينه سنة 1986 في منصب وزير للمياه والطاقة ثم الاقتصاد والصيد البحري في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
تعازينا للشعب الموريتاني
اللهم ارحمه واغفر له
اللهم اغفر له وارحمه
والله يهدي اصحاب القرار في نواكشوط