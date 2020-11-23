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كُتّاب وآراء
اعتقال قيادي بارز في تنظيم "داعش" بمطار بغداد
أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت، اليوم الاثنين، من اعتقال المنسق العام الإداري في تنظيم "داعش"، أبو نبأ، في مطار بغداد قادما من إحدى الدول العربية.
وقال رسول في تصريح صحفي: "جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نفذ عملية أمنية، وفق معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن اعتقال أبو نبأ، المنسق العام الإداري في تنظيم داعش بمطار بغداد الدولي، بينما كان قادما من إحدى الدول العربية لعقد إجتماعات مع عناصر التنظيم في أطراف مدينة بغداد".
وذكر اللواء نفسه أن قوات مكافحة الإرهاب كانت ترصد تحركات أبو نبأ، وتم اعتقاله بمطار بغداد، حيث كان يعمل في تنظيم "داعش" و"القاعدة"، وأن جهاز مكافحة الإرهاب ماض في تنفيذ عملياته لملاحقة عناصر "داعش" الإرهابية.