24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:34
|08:04
|13:19
|16:01
|18:24
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تصدير الجزائر الصناعة العسكرية .. طموح واقعي أم استهلاك داخلي؟
- مطلب "إسقاط التعاقد" يوحد أساتذة برشيد وسطات
- حزمة إجراءات تروم صد انتشار كورونا بتارودانت
- "كوفيد 19" يتمدد في جنوب المملكة .. ومجموع الوفيات يبلغ 5316
- إصابة 3 أساتذة تُغلق "عمر الخيام" في الدشيرة
الانخراط في الأحزاب السياسية يقسم مواقف مكونات الحركة الأمازيغية (5.00)
القيادات الموريتانية تتجاهل مسؤولي جبهة البوليساريو في نواكشوط (5.00)
- رصيف الصحافة: القطاع العام يشرف على عملية "تلقيح كورونا" - (97)
- تصدير الجزائر الصناعة العسكرية .. طموح واقعي أم استهلاك داخلي؟ - (83)
- الجري وراء الربح السريع يبدد "القيم المغربية" على منصة "يوتوب" - (75)
- "معاكسة النظام" تدفع الجزائر إلى استهداف رؤساء بلديات "القبايل" - (70)
- الانخراط في الأحزاب السياسية يقسم مواقف مكونات الحركة الأمازيغية - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الصين تستعد لمهمة جمع عينات من سطح القمر
تستعد الصين لإطلاق مهمة فضائية إلى القمر غدا الثلاثاء من أجل جمع عينات من سطحه، في أول محاولة من نوعها تقوم بها دولة في العالم خلال أكثر من أربعة عقود.
ويستعد صاروخ طراز "لونج مارش 5" يحمل المركبة الروبوتية " تشانج 5" للانطلاق من مركز وينشانج للإطلاق الفضائي في إقليم هاينان بجنوب البلاد.
وهذه هي أكثر مهمة طموحة إلى القمر تقوم بها الصين حتى يومنا هذا، وتأتي بعد مهمة "تشانج 4" التي قامت بها العام الماضي وشهدت أول هبوط على الإطلاق على الجانب البعيد من القمر.
وتزن المركبة "تشانج 5" المسماة على اسم إلهة القمر الصينية، 8200 كيلوغرام، وتتألف من أربعة مكونات وهي مركبة مدارية ووحدة هبوط ووحدة صعود ووحدة إعادة إدخال.
وبعدما تصل المركبة إلى مدار القمر سوف تنفصل إلى جزئين حيث سيظل الجزء المداري ووحدة إعادة الدخول في المدار، بينما من المفترض أن تهبط وحدة الهبوط ووحدة الصعود على القمر، بحسب صحيفة "جلوبال تايمز" الرسمية.
وسوف يجمع المسبار صخورا من تحت الأرض وتربة من السطح، وبعد ذلك سوف ترتفع وحدة الصعود إلى المدار القمري باستخدام صاروخ وتلتحم بوحدة إعادة الدخول.
وإذا ما نجحت المهمة فسوف تصبح الصين ثالث دولة في العالم تجمع عينات من سطح القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.