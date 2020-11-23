الصين تستعد لمهمة جمع عينات من سطح القمر

هسبريس - د.ب.أ

تستعد الصين لإطلاق مهمة فضائية إلى القمر غدا الثلاثاء من أجل جمع عينات من سطحه، في أول محاولة من نوعها تقوم بها دولة في العالم خلال أكثر من أربعة عقود.

ويستعد صاروخ طراز "لونج مارش 5" يحمل المركبة الروبوتية " تشانج 5" للانطلاق من مركز وينشانج للإطلاق الفضائي في إقليم هاينان بجنوب البلاد.

وهذه هي أكثر مهمة طموحة إلى القمر تقوم بها الصين حتى يومنا هذا، وتأتي بعد مهمة "تشانج 4" التي قامت بها العام الماضي وشهدت أول هبوط على الإطلاق على الجانب البعيد من القمر.

وتزن المركبة "تشانج 5" المسماة على اسم إلهة القمر الصينية، 8200 كيلوغرام، وتتألف من أربعة مكونات وهي مركبة مدارية ووحدة هبوط ووحدة صعود ووحدة إعادة إدخال.

وبعدما تصل المركبة إلى مدار القمر سوف تنفصل إلى جزئين حيث سيظل الجزء المداري ووحدة إعادة الدخول في المدار، بينما من المفترض أن تهبط وحدة الهبوط ووحدة الصعود على القمر، بحسب صحيفة "جلوبال تايمز" الرسمية.

وسوف يجمع المسبار صخورا من تحت الأرض وتربة من السطح، وبعد ذلك سوف ترتفع وحدة الصعود إلى المدار القمري باستخدام صاروخ وتلتحم بوحدة إعادة الدخول.

وإذا ما نجحت المهمة فسوف تصبح الصين ثالث دولة في العالم تجمع عينات من سطح القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.