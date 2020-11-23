24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0413:1916:0118:2419:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جمهورية القبائل الديمقراطية (5.00)

  2. الأمير عبد القادر في كنف الإمبراطور (5.00)

  3. القيادات الموريتانية تتجاهل مسؤولي جبهة البوليساريو في نواكشوط (5.00)

  4. العثماني يشارك في حملة تبرع بالدم لسدّ الخصاص (5.00)

  5. مصرع الكاتب العام لجامعة سطات في حادثة سير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | بوتين يوقع قانوناً يزيد الضريبة على الأعلى دخلاً

بوتين يوقع قانوناً يزيد الضريبة على الأعلى دخلاً

بوتين يوقع قانوناً يزيد الضريبة على الأعلى دخلاً
هسبريس- أ.ف.ب
الاثنين 23 نونبر 2020 - 18:45

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين قانونا بشأن زيادة الضريبة على المداخيل المرتفعة أعلن عنه هذا الصيف، ويمثل تراجعاً في معدل الضريبة الثابتة الذي افتخرت به البلاد.

فاعتبارًا من عام 2021، سيرتفع معدل الضريبة من 13 إلى 15% على الدخل الذي يزيد على خمسة ملايين روبل سنويًا (55350 يورو بالمعدل الحالي).

أعلن هذا الإجراء من قبل الرئيس هذا الصيف في وقت اتخذت تدابير لدعم الاقتصاد المتضرر من وباء كوفيد-19.

وقال الرئيس إن تعديل ضريبة الدخل وهي أحد المصادر الرئيسية لتمويل الميزانية الروسية، يجب أن يجلب للدولة حوالى 60 مليار روبل إضافية، مضيفًا أن هذا المبلغ سيستخدم لعلاج الأطفال المصابين بأمراض نادرة.

وكانت ضريبة الدخل الثابتة التي اعتمدت في عام 2001 من الإصلاحات الرئيسية في ولاية فلاديمير بوتين الأولى. ونوقش تعديلها منذ سنوات بهدف إلغائها أو خفضها لذوي الدخل المنخفض.

وقال بوتين في يونيو إن اعتماد الضريبة الثابتة "مكّن من إخراج الأجور والدخل من الظل وتبسيط إدارة الضرائب وجعلها مفهومة".

وأضاف أنه مع "الإدارة الجديدة النوعية وإدخال التقنيات الرقمية، أصبح من الممكن توزيع العبء الضريبي بطريقة تراعي الاختلاف" في الدخل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - زاخاروف اسماعيلوف الاثنين 23 نونبر 2020 - 19:07
له الحق في زيادة نسبة الضريبة على من هم اعلى دخلا و من ينتهزون الفرصة و يراكمون الاموال و الاملاك و السندات - و روسيا بلد له تقاليد عريقة ضاربة في الزمن الغابر حيث التضامن و الاشتراكية و الشيوعية و كل انظمة التعاون و التعازر - و لما كان الاتحاد السوفياتي كانت روسيا هي الام الداعمة لثورات الشعوب المقهورة المستعمرة مساعدة و مساهمة في فعل الخيرات و لم تعرف تفككا الا مع غروباتشوف و يالسين المعروف بالسكر العلني و الفوذكا بحيث تفكك الاتحاد الشيوعي الذي سوف يعود من داخل تناقض النظام الراسمالي و هي المرحلة الاخيرة التي نعيشها اليوم بحيث كل القيم و المبادئ و القوانين التي انبنى عليها النظام الراسمالي بحيث انقلب كل شيئ و كل ما كنا نتعلمه من قواعد الاقتصاد و المحسابة و المعاملات البنكية و الميزانيات العمومية و الصفقات و الاجور و انظمة الاحتياطات الاجتماعية و السياسات النقدية بحيث صرنا نرى ظهور القروض السلبية و المديونية المستمرة و دول تعيش على الديون و اخرى تعيش ركودا مستمرا و صرنا نشاهد توزيع الاموال ضدا في القوانين الرياضية و تعميم الخسائر الخ اي ان الراسمالية انقلبت و صارت لا تعيش الا بنقيضها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - مغربي الاثنين 23 نونبر 2020 - 19:17
هذاك يكون العدل ولو كانو كفارا، في المغرب ترفع الضريبة على المواطن البسيط ذو الدخل المحدود و يعفى الغني من أداءها ليزداد ثراء و نقودا لاحولة ولا قوة إلا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - مواطن غيور1 الاثنين 23 نونبر 2020 - 19:31
السلام عليكم
على السيد بوتين أن يأتي إلى هنا و ينقل تجربة التضريب و الضرائب من المغرب، لأنه في المغرب الفقير و متوسط الدخل هو الدي يؤدي الضرائب، و الأغنياء يرسلون أموالهم إلى سويسرا و بنما... أما الطبقة المتوسطة فتمت إبادتها و أصبحت من الدكريات و الأساطير مثلها مثل الديناصورات.
كل يوم يمر على هدا البلد إلا و تخرج علينا الدولة بضرائب جديدة، أما قصة التلقيح فتلك فضيحة أخرى فالشعب سيؤديه بثمن أضعاف مضاعفة عن الثمن الحقيقي حبا في الشعب طبعا.
مرحبا بك أخي بوتين في أجمل بلد في العالم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.