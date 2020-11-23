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كُتّاب وآراء
بوتين يوقع قانوناً يزيد الضريبة على الأعلى دخلاً
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين قانونا بشأن زيادة الضريبة على المداخيل المرتفعة أعلن عنه هذا الصيف، ويمثل تراجعاً في معدل الضريبة الثابتة الذي افتخرت به البلاد.
فاعتبارًا من عام 2021، سيرتفع معدل الضريبة من 13 إلى 15% على الدخل الذي يزيد على خمسة ملايين روبل سنويًا (55350 يورو بالمعدل الحالي).
أعلن هذا الإجراء من قبل الرئيس هذا الصيف في وقت اتخذت تدابير لدعم الاقتصاد المتضرر من وباء كوفيد-19.
وقال الرئيس إن تعديل ضريبة الدخل وهي أحد المصادر الرئيسية لتمويل الميزانية الروسية، يجب أن يجلب للدولة حوالى 60 مليار روبل إضافية، مضيفًا أن هذا المبلغ سيستخدم لعلاج الأطفال المصابين بأمراض نادرة.
وكانت ضريبة الدخل الثابتة التي اعتمدت في عام 2001 من الإصلاحات الرئيسية في ولاية فلاديمير بوتين الأولى. ونوقش تعديلها منذ سنوات بهدف إلغائها أو خفضها لذوي الدخل المنخفض.
وقال بوتين في يونيو إن اعتماد الضريبة الثابتة "مكّن من إخراج الأجور والدخل من الظل وتبسيط إدارة الضرائب وجعلها مفهومة".
وأضاف أنه مع "الإدارة الجديدة النوعية وإدخال التقنيات الرقمية، أصبح من الممكن توزيع العبء الضريبي بطريقة تراعي الاختلاف" في الدخل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
على السيد بوتين أن يأتي إلى هنا و ينقل تجربة التضريب و الضرائب من المغرب، لأنه في المغرب الفقير و متوسط الدخل هو الدي يؤدي الضرائب، و الأغنياء يرسلون أموالهم إلى سويسرا و بنما... أما الطبقة المتوسطة فتمت إبادتها و أصبحت من الدكريات و الأساطير مثلها مثل الديناصورات.
كل يوم يمر على هدا البلد إلا و تخرج علينا الدولة بضرائب جديدة، أما قصة التلقيح فتلك فضيحة أخرى فالشعب سيؤديه بثمن أضعاف مضاعفة عن الثمن الحقيقي حبا في الشعب طبعا.
مرحبا بك أخي بوتين في أجمل بلد في العالم.