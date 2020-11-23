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الرئيسية | خارج الحدود | زعيم البوليساريو يخطب ود موريتانيا بعد تدخل المغرب في "الكركرات"

زعيم البوليساريو يخطب ود موريتانيا بعد تدخل المغرب في "الكركرات"

زعيم البوليساريو يخطب ود موريتانيا بعد تدخل المغرب في "الكركرات"
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:00

بعد انتظار منذ الجمعة الماضي، استقبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الإثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط، من يسمى "وزير خارجية البوليساريو"، حاملاً رسالة من "كبير الانفصاليين"، إبراهيم غالي.

وكان القيادي في التنظيم الانفصالي محمد سالم السالك حل قبل ثلاثة أيام بالجارة الجنوبية للمملكة من أجل عقد لقاء مع المسؤولين الموريتانيين، لكنه ظل ينتظر إلى غاية اليوم الإثنين لتسليم رسالة إلى الرئيس الموريتاني.

وذكرت مصادر موريتانية أن استقبال وفد البوليساريو بالقصر الرئاسي كان "باردا"، بعد الأضرار التي تسبب فيها التنظيم الانفصالي لموريتانيا من خلال عرقلة حركة السير بمعبر الكركرات ومنع وصول المواد الغذائية إلى الأسواق الموريتانية.

وشكر القيادي الانفصالي، في تصريح لوسائل الإعلام الموريتانية الرسمية، الرئيس الغزواني على استقباله، مشيرا إلى أن الرسالة التي سلمها له تتعلق بـ"آخر تطورات القضية الصحراوية" وبـ"العلاقات الثنائية".

ولم تتفاعل الأوساط الموريتانية مع استقبال الرئيس الغزواني لوفد جبهة البوليساريو، وهو ما يعكس تحولاً جديداً لدى الرأي العام الموريتاني، الذي كان قد انتقد في سابقة هي الأولى من نوعها التنظيم الانفصالي بعد قطع معبر الكركرات.

وكانت مصادر دبلوماسية كذبت الأخبار التي تروجها منابر إعلام انفصالية بين الفينة والأخرى حول توجه موريتانيا إلى إغلاق المعبر من جهتها، وأكدت أن الجانب الموريتاني قرر أن يجعل المنطقة عسكرية لتأمينها جيدا، وهو بمثابة صفعة للانفصاليين.

المصادر ذاتها أكدت لهسبريس أن الإجراءات المغربية بالكركرات جرت بالاتفاق مع الجانب الموريتاني، مضيفة أن المغرب سيقوم بتعبيد الطريق وربطها مع الجانب الموريتاني، بموافقة نواكشوط، بحوالي 4 كيلومترات، لتسهيل عملية عبور الشاحنات.

وكان الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا، يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وخلال هذا الاتصال عبر قائدا البلدين عن "ارتياحهما الكبير للتطور المتسارع الذي تعرفه مسيرة التعاون الثنائي، والرغبة الكبيرة في تعزيزها والرقي بها، بما يتيح تعميق هذا التعاون بين البلدين الجارين وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته".

وقال الدكتور محمد الخليفة، الأستاذ الجامعي بالمدرسة العليا متعددة التقنيات بموريتانيا، إن نواكشوط "تتطلع إلى تطوير علاقاتها الإستراتيجية مع المملكة المغربية الشقيقة، وترحب بجلالة الملك محمد السادس ضيفا عزيزا في بلده الثاني".

وأضاف الخليفة في مقال توصلت به هسبريس، على ضوء زيارة الملك محمد السادس المرتقبة إلى موريتانيا: "نحن نعيش في عهد التحالفات والتكتلات الإقليمية والدولية بمقاربة رابح- رابح، الجميع رابح. لقد فشلت كل المقاربات التي تعمل على تغذية النزعات الانفصالية والتشرذم بين الشعوب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - زكرياء الكندي الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:07
المغرب يجب أن يقطع علاقته الدبلوماسية مع الجزائر وطرد مواطنيها واستدعاء الجالية المغربية للرجوع للوطن وأن يتدخل بصرامة وحزم تجاه الدول العدوة جنوب افريقيا الجزائر فنزويلا كوبا إثيوبيا
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-14
2 - عزيز الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:10
يوم كانت موريطانيا في بداية تكوين دولتها الوطنية، كان بإمكان البوليزاريو بدعم من القذافي والجزائر والاتحاد السوفياتي من تهديد والانتصار عسكريا على الدولة الوليدة. أما الآن فموريطانيا قادرة على الدفاع عن حدودها ضد المرتزقة وبإمكانها أن تكون أكثر قوة بالتعاون مع المغرب.
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42
3 - متابع الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:11
البوليزاريو تصارع الموت متى ستصلى صلاة الجنازة؟
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41
4 - أبو بكر الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:16
ستبدي لنا الايام حقيقة الموقف الموريطاني. أما الان فالوضع مايزال غامضا إن لم نقل دون تغيير يذكر.
العسكر الموريطاني لا ثقة في ولاءه و لا في عهوده. و في حالة الاشتباك هناك احتمال كبير أن يساعد الملشيات الانفصالية و لو في الخفاء.
فعلى القوات المغربية اليقظة و الحذر .
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33
5 - ابن الشاهد الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:16
على موريطانيا ان تراجع أوراقها جيدا في علاقتها بالمملكة المغربية وعلاقتها بقطاع الطرق فإما مع رابح رابح... او خاسر خاسر.. فكيف يعقل استقبال موريطانيا للعصابة التي كانت في الأمس تقطع تدفق المسافرين والسلع إلى بلادها....
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35
6 - rachid الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:19
المغرب يمتلك سلاح قوي وفتاك القوة الناعمة ـ الاقتصادـ
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13
7 - Mounir الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:21
ان في الاتحاد قوة.. عاش الإخوان الموريتانيون و لا عاش من خان الأمانة و خان عهد الله.
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17
8 - مغربي الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:22
ماذا تستفيد موريتانيا من هذه الرسائل سوى الكلام الفارغ موريتانيا تريد ان تغذي شعبها و تستفيد من المغرب الذي يملأ اسواقها بكل انواع المنتوجات موريتانيا عاقت راكم تكبو الما فالرملة
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9
9 - Akkawi الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:23
يجب تكتيف الجهود والتصدي للأعداء أينما حلوا وارتحلوا، فلا داعي للتخادل والإطمئنان، بل على الدبلوماسية المغربية زيارة موريطانيا والإتصال والتواصل وعدم الإتكالية على حسن الجوار وتعبيد طريق الكركرات فقط .
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7
10 - MedAli الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:23
يجب تأمين المنطقة عسكريا و تعبيد 5 كيلوميترات الباقية . ب التنسيق مع الجانب ااموريتاني. اما البوليزريو و الجزائر فيصح فبهم قول من يقول" مايفعلو خير ما يوافقو عليه."
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7
11 - كاري حنكو الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:23
صراحة لا أثق في إزدواجية المعايير لذى السلطات الموريتانية. فهم يتعاملون مع المغرب وكأنه طفل صغير يحاولون الإبتسامة في وجهه والتظاهر له بأنه سيتم تلبية مطالبهم بينما وراء الكواليس فتحاك أشياء أخرى.
هههه...ما معنى أن يتقبل الرئيس هذا المسؤول ويتم تبرير ذلك بأن الإستقلال تمّ ببرودة ؟ المهم هو أن الإستقلال قد تمّ سواء ببرودة أم بسخونة أم غير ذلك فكيف يتم الإستخفاف بعقول المغاربة ؟ ألم يكن بإمكان موريتانيا أن تتسلم الرسالة عبر وزير خارجيتها مثلا أو مسؤولا أدنى مستوى مثلا ؟
إنه الضحك على الذقون.
نريد سياسة واضحة من الأشياء الموريتانيين : فإما معنا أو ضدنا أمّا أن يستغفلونا بمسألة الحياد فتلك نكتة لأن موريتانيا تعترف بالجمهورية الوهمية فأين هو الحياد بعد هذا الإعتراف ؟ الإعتراف بكيان وهمي يعني استباق حتى قرارات مجلس الأمن لأن مجلس الأمن المخول الحصري بإيجاد الحل لم يفت أبدا بانفصال الصحراء عن المغرب وتشكيل جمهورية فكيف تقول موريتانيا أنها محايدة؟
سحب الإعتراف هو أقل ما يمكن فعله لتأكيد حيادية موريتانيا الفعلية.
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12
12 - maroc الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:29
اقسم بالله الملك محمد السادس نعم الرجال ولا نزكي أحد هذا رئيي فمنذ توليه العرش لم نسمع منه إلا الكلام الطيب بل بطيبوبته نزل إلى الشارع و إلتقى بعامة الناس ودائما يمد يده إلى الجيران ويقترب منهم وجميع رؤساء وملوك العالم يحترمونه لطيبوبته
حفظه الله وحفظ الله المغرب ديما صحراء مغربية
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8
13 - شطو ميمون الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:30
تم اللقاء ولا نعرف ما دار فيه وهو استقبال رسمي من رئيس الدولة لرئيس البوليساريو وتم استقباله كوزير للخارجية اما الاستقبال كان باردا ساخنا فهذا ليس مهما المهم ما هي نتائجه وكيف تفاعل الموريتانيون الرسميون معه ،لذا الرجاء التعرص للموضوع بجدية اكثر وافادة القراء بالنقاط المحتمل عرضها على الرئيس الموريتاني اما انه انتظر من الجمعة الى اليوم فهذا شأن آخر لا علاقة له بالازمة ،ولو اراد الموريتانيون عدم استقباله لمٓ تم التحضير له واخذ موعد مع الرئيس
موريتانيا لحد الساعة هي من تمملك القرار في يده حيث الجميع يتودد لها سواء المغرب او البوليساريو او الجزائر وهي اليوم جالسة في منصة وتحمل مطرقة من خشب وتقول من يدفع اكثر يعني كل شيئ عندها بالمزاد العلني ،فهي لم تعد تلك. الدولة الضعيفة التي كان الجميع يتجنى ويهكم عليها البعض يصفهم بالرعاة وبعضهم الاخر يقول موريتانيا كانت تابعة لنا ،الوضع تغير تماما واي موقف منها مغاير لموقفها الحالي قد يحدث تغييرا جذريا في المنطقة
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0
14 - Observateur الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:31
مما لا شك فيه, النظام الجزائري يعمل على تغذية النزعات الانفصالية والتشرذم بين الشعوب. تطوير موريتانيا لعلاقاتها الإستراتيجية مع المملكة المغربية سيوصلها إلى بر الأمان. التعاون المغربي الموريتاني سيكون مفتاحا للخير لهما وللجزائر ولكل الدول المغاربية
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0
15 - متتبع متتبع الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:31
على المغرب أن ينسى شيء اسمه موريتانيا ويبني ميناء كبير في السنغال ويقوم بربطه بمناء الداخلة ويترك موريتانيا دولة جائعة تتكل على الجزائر وبذلك يضرب عصفوريين بحجرة واحد ة يخلق للجزائر ثقل آخر يأتي على ما يتبقى من الميزانية الجزائر ية ويربح الوقت مع شركائه الأفارقة
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