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الرئيسية | خارج الحدود | بايدن يعين أنتوني بلينكن وزيرا لخارجية أمريكا

بايدن يعين أنتوني بلينكن وزيرا لخارجية أمريكا

بايدن يعين أنتوني بلينكن وزيرا لخارجية أمريكا
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 23 نونبر 2020 - 19:31

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، عن سلسلة تعيينات في حكومته المقبلة، في مقدمتها تسميته أنتوني بلينكن لتولي وزارة الخارجية اعتبارا من 20 يناير.

وسيكون جون كيري، وزير الخارجية الأسبق في عهد باراك اوباما، موفد الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، ما يعكس الأهمية التي يوليها بايدن لهذا الملف، في موازاة تسميته للمرة الأولى الإسباني الأصل أليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي.

وقال بايدن في بيان أعلن فيه هذه التعيينات: "أحتاج إلى فريق جاهز من اليوم الأول"، مضيفا أن "هؤلاء الأفراد اختبروا الأزمات، وامتحنتهم بقدر ما هم مبدعون وخلاقون".

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