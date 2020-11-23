منظمة الصحة تخشى دهس الفقراء لنيل اللقاحات

هسبريس - د.ب.أ

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الأنباء عن لقاح ثالث واعد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) تبشر بالأمل.

وقال المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي من جنيف: "مع آخر الأخبار الإيجابية بشأن تجارب اللقاح، فإن النور في نهاية هذا النفق المظلم الطويل يزداد سطوعًا".

وحث تيدروس الحكومات على التأكد من حصول كل دولة على اللقاحات، ورحب بالتصريحات في هذا الصدد من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في نهاية الأسبوع.

وحذر تيدروس من أن "هناك الآن خطر حقيقي يتمثل في أن الأشخاص الأشد فقرا وضعفا سيتعرضون للدهس في التدافع للحصول على اللقاحات".