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منظمة الصحة تخشى دهس الفقراء لنيل اللقاحات
الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:33
قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الأنباء عن لقاح ثالث واعد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) تبشر بالأمل.
وقال المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي من جنيف: "مع آخر الأخبار الإيجابية بشأن تجارب اللقاح، فإن النور في نهاية هذا النفق المظلم الطويل يزداد سطوعًا".
وحث تيدروس الحكومات على التأكد من حصول كل دولة على اللقاحات، ورحب بالتصريحات في هذا الصدد من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في نهاية الأسبوع.
وحذر تيدروس من أن "هناك الآن خطر حقيقي يتمثل في أن الأشخاص الأشد فقرا وضعفا سيتعرضون للدهس في التدافع للحصول على اللقاحات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - intidam Hassan الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:46
إن كان هذا اللقاح بِ الف درهم للحقنة كما يشاع وكما نسمع فالموت في يد بيد الله وحده لا غير المهم ان كان بهذا الثمن انا شخصيا وفظل الف درهم تبقى في جيبي
2 - مغربي الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:48
نسمع عن اللقاح اذا كان هاد لقاء يوجدي نفعا علاش مندووش بيه الناس لي كتموت كل يوم .؟ كتقولو بلي موجود للقاح داوو به لحلات لحرجة لكتفوق 900 حالة
3 - مهتم متهم الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:49
عند ذلك سيسلط الله على عباده ما هو أخطر من كورونا والذي ليس له علاج و لا لقاح.
4 - medmod الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:50
التلقيح يساوي الاتجار في البشر بالمعنى الحقيقي . صنعوا الفيروس وصنعوا التلقيح لبيعه لثمن باهظ . هذه هي التجارة في البشر والا فلا .
5 - Ammar الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:51
ههههه لا والله
احنا الفقرا مسامحين للأغنياء يلقحو هما الاولين
و حتا الا ما بقاوش لينا اللقاحات مسامحينهم و الله
أصلا احنا غي مونسينهم ف هاد البلاد
الا متنا كاملين يجيبو الفقرا من دول اخرى يونسوكم
احنا الفقرا مسامحين للأغنياء يلقحو هما الاولين
و حتا الا ما بقاوش لينا اللقاحات مسامحينهم و الله
أصلا احنا غي مونسينهم ف هاد البلاد
الا متنا كاملين يجيبو الفقرا من دول اخرى يونسوكم
6 - المكناسي الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:02
إن لم تمت بالسيف مت بغيره تعددة الاسباب والموة وأحد.
7 - Salma الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:03
حتى الاغنياء لا يريدون اللقاح. غير كونو هانين.
9 - مجرد سوءال الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:33
أين هي أموال صندوق كرونا و صندوق التضامن ....؟؟؟ نزيدوهم 1000 درهم حتى هي. ؟ اومنييييين؟
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