24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0413:1916:0118:2419:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بطل مغربي في إنجلترا (5.00)

  2. الأمير عبد القادر في كنف الإمبراطور (5.00)

  3. القيادات الموريتانية تتجاهل مسؤولي جبهة البوليساريو في نواكشوط (5.00)

  4. العثماني يشارك في حملة تبرع بالدم لسدّ الخصاص (5.00)

  5. الصين تستعد لمهمة جمع عينات من سطح القمر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | ملك إسبانيا فيليبي السادس يدخل الحجر الصحي

ملك إسبانيا فيليبي السادس يدخل الحجر الصحي

ملك إسبانيا فيليبي السادس يدخل الحجر الصحي
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 23 نونبر 2020 - 22:05

يلتزم ملك إسبانيا فيليبي السادس الحجر الصحي بعدما خالط شخصا مصابا بكوفيد-19، وفق ما أعلن القصر الملكي الإثنين.

وقال القصر في بيان إن "شخصا خالطه (العاهل الإسباني) بالأمس تبين اليوم أنه مصاب بكوفيد-10".

وأضاف "تنفيذا للقواعد الصحية، سيلتزم اعتبارا من الآن حجرا وقائيا لعشرة أيام"، موضحا أنه تم تعليق كل الأنشطة الرسمية للملك خلال هذه الفترة.

وتابع القصر أن الملكة ليتيسيا وولديها ليونور وصوفيا "سيتابعون أنشطتهم في شكل اعتيادي".

وكانت الأميرة ليونور وارثة العرش اضطرت، منتصف سبتمبر، إلى التزام حجر صحي لأسبوعين بعدما تبين أن أحد رفاقها في الصف مصاب بكوفيد-19. وتبين لاحقا أنها غير مصابة.

وتبقى إسبانيا إحدى الدول الأكثر تضررا بالوباء مع أكثر من 1.5 مليون إصابة وأكثر من 43 ألف وفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.