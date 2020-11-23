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كُتّاب وآراء
ملك إسبانيا فيليبي السادس يدخل الحجر الصحي
يلتزم ملك إسبانيا فيليبي السادس الحجر الصحي بعدما خالط شخصا مصابا بكوفيد-19، وفق ما أعلن القصر الملكي الإثنين.
وقال القصر في بيان إن "شخصا خالطه (العاهل الإسباني) بالأمس تبين اليوم أنه مصاب بكوفيد-10".
وأضاف "تنفيذا للقواعد الصحية، سيلتزم اعتبارا من الآن حجرا وقائيا لعشرة أيام"، موضحا أنه تم تعليق كل الأنشطة الرسمية للملك خلال هذه الفترة.
وتابع القصر أن الملكة ليتيسيا وولديها ليونور وصوفيا "سيتابعون أنشطتهم في شكل اعتيادي".
وكانت الأميرة ليونور وارثة العرش اضطرت، منتصف سبتمبر، إلى التزام حجر صحي لأسبوعين بعدما تبين أن أحد رفاقها في الصف مصاب بكوفيد-19. وتبين لاحقا أنها غير مصابة.
وتبقى إسبانيا إحدى الدول الأكثر تضررا بالوباء مع أكثر من 1.5 مليون إصابة وأكثر من 43 ألف وفاة.