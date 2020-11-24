491 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 491 حالة وفاة و 24326 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة مليونان و138.828، بينما ارتفع مجموع الوفيات إلى 37.031 حالة.

وتعافى 23226 من الإصابة خلال اليوم الماضي؛ ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و634.671 شخصا مع بقاء 467126 حالة نشطة على مستوى كل البلاد.