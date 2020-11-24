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الرئيسية | خارج الحدود | أكبر حزب إسلامي في الجزائر يتهم الدولة بالفشل

أكبر حزب إسلامي في الجزائر يتهم الدولة بالفشل

أكبر حزب إسلامي في الجزائر يتهم الدولة بالفشل
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:30

عبد الرزاق مقري رئيس "حركة مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، هاجم بشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أن الجزائر تتجه نحو معالم "الدولة الفاشلة إذا لم يتم الاستدراك فورا".

وكان الرئيس الفرنسي ماكرون صرح بأنه يدعم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي وصفه بـ" الشجاع" لإنجاح " الانتقال في بلاده".

وكتب مقري في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك : " ظننا أن الحراك حررنا إلى الأبد وأنه سيجسد الإرادة الشعبية وسيادتنا النهائية على بلدنا، فإذا به تتعمق أزماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتزيد عليها مخاطر ثقافية لم تكن في الحسبان، لم تسلم منها حتى المؤسسات السيادية".

وأضاف: "وفي ظل كل هذا تصبح حالة الغموض الشديد بخصوص المستقبل هي السائدة. عند الوصول إلى هذا الوضع تكشف فرنسا أطماعها علانية وبشكل مباشر للتدخل في شؤوننا وإلحاقنا لعمقها الاستراتيجي في غياب تام للمقاومة الرسمية".

وتابع بالقول: "حين تصبح الدولة فاشلة، لا قدر الله، إما تلحق بالمستعمر الطامع قطعة واحدة، دون الحاجة لوجود عساكر له نحاربهم على أرضنا، أو تُجزّءُ البلادُ لتتداعى عليها الأمم قطعة قطعة".

وأبرز أنه لم يكن للرئيس الفرنسي الجرأة للحديث عن دعم الرئيس الجزائري "في شأن سياسي داخلي لو لم تكن الدولة الجزائرية في وضع سيء لا يسمح لها بالرد عليه".

وأوضح مقري أن ماكرون " يتصرف بذهنية استعمارية فجة، فيعتبر الجزائر غير قادرة على قيادة نفسها بنفسها، فلا بد لها من الحماية، وهو حينما يتحدث عن دعم الرئيس يَدعمه ضد من؟ هل يدعمه ضد شعبه الذي رفض الدستور؟، أم يدعمه ضد من يعارضه بكل شرعية على مستوى الطبقة السياسية؟".

وأشار مقري إلى أن فرنسا هي سبب بلاء الجزائر بـ"عبث أتباعها، والذين ربطوا مصالحهم بمصالحها، بمقدراتنا لأجلها؟ لقد تجاوز هذا الرئيس المستخف بنا وبمقدساتنا حدوده، وهو حينما يسيء للرئيس بإعلان دعمه له للنجاح في الانتقال، يسيء لنا جميعا كجزائريين".

وأشار إلى أن "الأغلبية داخل المجتمع الجزائري لا تزال تقاوم النوايا الاستعمارية السيئة، بيد أنه ذكر أن الخطر اليوم أصبح يأتي من داخل الدولة".

ودعا مقري من سمّاهم "الوطنيين من داخل الدولة والمجتمع وأصحاب الضمائر الحية، للتحرك حماية للبلد كما فعل أسلافهم في مواجهة الاستعمار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - خالد الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:41
صورة معبرة تظهر جليا من الدي يحكم و يتحكم في الجزائر كان الله في عون الشعب الجزائري .
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33
2 - مواطنة 1 الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:43
سبب فشل الدولة الجزائرية يرجع لعقلية حكامها الذين عوض أن يعملوا على تنمية البلاد ينفقون ثرواتها على المرتزقة والخارجين عن للقانون ....
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53
3 - rodeo الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:43
تحليل عميق فعلا فالإستعمار الجديد لا يتطلبنا جنودا نحاربهم بل تصبح كل الدولة خاضعة تنتج و تمد خيرات بلدها للمستعمر عن طيب خاطر و عن بعد و دون إراقة الدماء ولكن ما يكرس هذا النوع من الإستعمار هو أنظمة الدول العربية الديكتاتورية التي لا تحضى بشرعية شعبية داخل بلدانها و تبحث عن الشرعية من الخارج ما يكلفها تنازلات لا حصر لها
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19
4 - Ait el kadi الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:45
لقد تأخر قليلا لكنه قد صدق في رأيه
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22
5 - عبدالله الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:49
الجزائر حكامها حقودين وحسودين لن تقوم لهم قيامة الحسود الحقود لا يسود منذ ان استقبلت الجزائر وهي عينها على المغرب ليس لهم عمل سوى معاكسة المغرب هذا ما جعل العالم كله تقدم الى ااشىدمة العسكرية الجزائرية استثمر اموال الشعب الجزائري في الانتقام المنتقم هو الله خسروا أنفسهم وسيخيرون مع الله
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22
6 - سين الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:51
ليست فرنسا هي سبب بلاء الجزائر بل هي الطغمة الحاكمة إلى جانب الكومندوس العسكري .وفرنسا لم تسئ إلى مقدساتك بل أنتم من تترامون عليها في عقر دارها .ولولا فرنسا لكانت الدول المغاربية شبيهة بالصومال .و الأحزاب الإسلامية فشلت فشلا ذريعا حتى الآن و لا يجب عليها أن تحشر خيشومها في السياسة . تحياتي .
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-3
7 - BARAKAT الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:57
أصباح الخير السي الفقيه عاد عرفتي بلي فرنسا تسيير الجزائر. الله يرحم السي العروي حيا على مقولته *خرج الاستعمار من الباب ودخل من النافدة*.شكرا هسبريس
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13
8 - علي نايت عمر الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:58
أكبر حزب إسلامي في الجزائر يتهم الدولة بالفشل نعم دولة فاشلة و من زمان و خاصة الخمسين عاما الاخيرة ( و بالدارجة من نهار مگابلين المغرب و هما اللور اللور ) و گابلونا ههههه
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20
9 - مراقب من الأشقاء الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:58
ما زلت يآ عمي مقري لم تتجرا على وضع الأصبع على الوتر الحساس وعلى موطىء الخلل....
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22
10 - ياسين فضولي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 15:01
الجزائر عبارة عن ثكنة عسكرية يحكمها الجنرالات والشعب مجرد جنود يطبقون الأوامر هرلاء الجنرالات ستزداد أطماعهم وينقسمون إلى فيالق وتصبح حرب مليشيات مسلحة وتحرق الجزائر بأكملها .
لذا يجب على الشعب أن يتحد ويضع اليد في اليد لإنهاء حكم العسكر وتكوين حكام أصليين من أبناء الجزائر وطرد أبناء فرنسا الذين يستحدوذون على مناصب عليا ومناصب صناعة القرار لتسهيل وتيسير كل ماتحتاجه فرنسا في المنطقة
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18
11 - الشبكة كاتعيب الغربال الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 15:11
أكبر حزب إسلامي يتهم الجزائر بالفشل نعم هذا صحيح وكلنا متفقين على هذا ولكن لا يجب أن ننسى كذلك أن أي دولة تحكم فيها الحزب الاسلامي مآلها الفشل بل تعدى الفشل إلى الخراب والذمغر إذن لا داعي أن تعيب الشبكة الغربال
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-10
12 - Abdllah الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 15:20
كان عليك أن تطرق إلى المشكل الكبير الذي تعانه الطغمة العسكرية إلا و هو البوليزاريو الذي تنفق الجزائر الملايير،،،هاذا هو مشاكلكم الكبير....المغرب....و سيبقى المغرب شوكة في حلق الطغمة
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5
13 - abdo الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 15:22
هدا كله سببه الابتعاد عن دين الإسلام كلما ابتعدتم عن دين الله كلما انزلقتم إلى الهاوية فليس الجزائر وحدها إنما العرب كلهم فعيلتنا فينا نعتصم بحبل الله وإلا السيل سيجرفنا إلى أسفل السافلين
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6
14 - المهدي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 15:33
العيب فينا يا اخي ليس في فرنسا او رئيسها ... ماكرون انتخب بطريقة ديمقراطية من اجل خدمة مصالح بلاده و حين يدافع عن تبون فأكيد ان ذلك من مصلحة فرنسا !! ماكرون يخاف من المحاسبة و يدرك ان تبون لا يوجد من يحاسبه !!!
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0
15 - متتبع متتبع الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 15:37
يريد أن يفهمنا أن الجزائر مستقلة في رأيها وسيادتها الجزائر دائما تابعة لفرنسا وحتى وهي ضدها في كل الملفات فالجزاير تدار من فرنسا والدليل أنها لا تتغير سياساتها مع ذهاب الرئيس أو مجيءيه أو حتى وهو مقعد كبرنات فرنسا هم من يتلقى الأوامر من فرنسا فكيف سيكون تسير بلد بمستوى إعدادي ودبلوم ميكانيكي هل يعقل أن تسير دولة بهذه إلا كفاءت
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16 - driss الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 15:47
C est toujours le même discours. la France n est pas responsables des malheurs de l Algérie. Ce sont ceux qui depuis l indépendance gèrent les affaires de l Algérie qui sont responsables de la banqueroute de ce pays. La France comme tous les pays ne peut pas critiquer la déliquescence de ce pays (diplomatie oblige) sinon on l'accusera d'intervenir dans les affaires interirures de l Algérie. Bref, il n y a qu'une solution: le peuple doit se soulever et imposer le changement, Tebboune n'est rien. Ce sont les généraux qui l ont imposé et s en servent comme couverture pour continuer à servir leurs intérêts.
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