"طيران الإمارات" تقدّم تغطية تأمين شاملة للمسافرين

هسبريس من الرباط

أعلنت "طيران الإمارات" مبادرة جديدة توفر تغطية تأمينية موسعة تشمل مختلف المخاطر المتعلقة بالسفر، مشيرة إلى أن "هذه المبادرة الأولى من نوعها في صناعة التأمين على الطيران والسفر، بالترافق مع تغطية كوفيد-19 الحالية، من شأنها إضفاء مزيد من الثقة على السفر الدولي".

وأضافت الشركة، في بلاغ لها، أنها توفر هذه التغطية المقدمة عبر "إيه آي جي للسفر AIG Travel" دون أي تكلفة إضافية لعملائها، وهي مصممة لمنح جميع ركاب طيران الإمارات عرضاً فريداً للسفر براحة بال تامة، مع عدم الخشية من أي مخاطر أو متاعب غير متوقعة.

ويسري تأمين السفر الجديد متعدد المخاطر وتغطية "كوفيد-19" تلقائياً على جميع تذاكر "طيران الإمارات" التي تُشترى اعتباراً من 1 دجنبر المقبل، ويغطي أيضاً المسافرين على رحلاتها التي تشغلها ناقلات أخرى بموجب اتفاقيات الرمز المشترك إذا كان رقم التذكرة يبدأ بـ176.

وأوضح البلاغ أن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات" والمجموعة، أعرب عن سعادته البالغة بتحقيق ريادة جديدة من خلال توفير هذه التغطية التأمينية الشاملة على السفر، بالإضافة إلى تغطية "كوفيد-19" الحالية، وأضاف: "أصبحت طيران الإمارات في يوليوز أول ناقلة في العالم تقدم تغطية عالمية مجانية لفيروس كوفيد-19، ولقيت مبادرتنا منذ ذلك الحين استجابة مشجعة للغاية في أوساط عملائنا؛ وقد واصلنا النظر في كيفية تقديم عروض أفضل لعملائنا بدلاً من الاكتفاء بما حققناه".

وأردف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "نشهد الآن إقبالاً قوياً على السفر في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في موسم عطلة الشتاء، حيث يبحث الناس عن بقاع دافئة ووجهات عائلية مثل دبي. وقد أردنا من خلال التغطية الجديدة لمختلف مخاطر السفر أن نمنح عملاءنا مزيداً من الثقة في تخطيط سفرهم هذا الشتاء وامتداداً إلى العام المقبل".

وورد ضمن البلاغ ذاته أن عملاء طيران الإمارات سيتمتعون عند سفرهم إلى أي وجهة، وفي أي درجة، بتغطية واسعة تشمل "المصاريف الطبية الطارئة خارج بلدانهم والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ، بقيمة تصل إلى 500 ألف دولار أميركي، شاملةً "كوفيد-19" (عند الإصابة أثناء السفر) وحالات الطوارئ الطبية الأخرى أثناء السفر".

وتشمل التغطية أيضا "إلغاء الرحلة حتى 7500 دولار أميركي للتكاليف غير القابلة للاسترداد إذا كان المسافر أو أحد أقاربه (كما هو محدد في الأحكام والشروط) غير قادر على السفر لتشخيصه بفيروس "كوفيد-19" قبل تاريخ المغادرة المقرر للرحلة، أو لأسباب محددة مماثلة لمنتجات تغطية السفر الشاملة الأخرى".

وتتضن التغطية أيضا "إلغاء الرحلة أو عدم اكتمالها حتى 7500 دولار أميركي إذا تم تمديد العام الدراسي بسبب "كوفيد-19" إلى ما بعد تاريخ المغادرة المحدد، وكان المسافر أو أحد أقاربه (كما هو محدد في الأحكام والشروط) مدرساً بدوام كامل أو موظفاً بدوام كامل أو طالباً في المرحلة الابتدائية أو الثانوية"، إضافة إلى "عدم اكتمال الرحلة حتى 7500 دولار أميركي لتكاليف الرحلة غير القابلة للاسترداد والتكاليف الإضافية للعودة إلى بلد الإقامة، إذا كان المسافر أو أحد أقاربه يعاني من مرض خطير، مثل الإصابة بكوفيد-19 أثناء السفر في الخارج".

ومن ضمن ما تشمله التغطية المذكورة "عدم السماح بالسفر، بمبلغ يصل إلى 7500 دولار أميركي، إذا لم يجتز المسافر اختبار "كوفيد-19" أو الفحص الطبي في المطار ومنع من الالتحاق برحلته"، و"150 دولاراً أميركياً عن كل يوم للشخص الواحد، ولمدة تصل إلى 14 يوماً متتالياً، إذا كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 للمسافر خارج بلد إقامته إيجابية، وإذا وضع على غير توقع في حجر صحي إلزامي خارج بلد إقامته من قبل جهة حكومية".

وفي هذا الصدد، قال جيف روتليدج، الرئيس التنفيذي لشركة AIG Travel: "نتمتع بعلاقة طويلة الأمد مع طيران الإمارات، ونحن متحمسون للعمل معها في تصميم هذا المنتج لتلبية احتياجات عملاء الناقلة في جميع أنحاء العالم، آملين أن نساعد على طمأنة الناس وإزالة بعض المخاوف التي قد تنتابهم عند التخطيط للسفر في هذه الظروف الراهنة".

يُشار إلى أن العملاء لا يحتاجون إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام هذه التغطية التي توفرها طيران الإمارات، فيما يوفّر الموقع الإلكتروني للشركة تفاصيل أوفى.