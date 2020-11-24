24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:35
|08:05
|13:19
|16:00
|18:24
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل تعود حقبة "قُطَّاع الطرق" في القرن 21؟
- الوقت من ذهب في التجارة.. وفي المحاكمة العادلة أيضا
- إعـلام جبهـة الأوهـام
- في تحزيب الفعل النضالي الأمازيغي
- "غلطة سراي" التركي يشيد بتمديد التعاقد مع بلهندة
هذه تفاصيل تهم الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا (5.00)
هذا تاريخنا يدلُّ علينا.. فانظرُوا بعدنا إلى التّاريخ! (5.00)
ماذا تعني بصمات "القاعدة" في بيانات جبهة "البوليساريو" الانفصالية؟ (5.00)
- مغاربة يطالبون المملكة بدعم "القبايل" لنيل الاستقلال عن الجزائر - (252)
- الحزب الأغلبي بالجزائر يضع "مناضلين" في خدمة مرتزقة البوليساريو - (146)
- زعيم البوليساريو يخطب ود موريتانيا بعد تدخل المغرب في "الكركرات" - (76)
- هذه تفاصيل تهم الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا - (45)
- منيب: دعم "النهج" لتقرير المصير في الصحراء "أطروحة متجاوزة" - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإمارات تعيد فتح مساجدها لأداء صلاة الجمعة
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، عن إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، ابتداء من 4 دجنبر المقبل، وذلك وفق عدد من الشروط والإجراءات الاحترازية، وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 30 بالمئة.
وكانت الإمارات قد أعلنت عن بدء الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة في يوليوز الماضي، بعد أشهر من الإغلاق ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأعلن سيف الظاهري، المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، عن السماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد، مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد بين المصلين وتنظيم الدخول والخروج للمسجد، مضيفا "مدة الخطبة مع الصلاة لن تزيد عن 10 دقائق، وسيقوم العاملون في المساجد وفرق التطوع بتنظيم دخول وخروج المصلين".
وزاد: "على جميع المصلين ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المسجد أو مشاركتها مع أحد، مع الاستمرار في رفع المصاحف وجميع الكتب".