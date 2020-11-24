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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تعيد فتح مساجدها لأداء صلاة الجمعة

الإمارات تعيد فتح مساجدها لأداء صلاة الجمعة

الإمارات تعيد فتح مساجدها لأداء صلاة الجمعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 19:37

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، عن إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، ابتداء من 4 دجنبر المقبل، وذلك وفق عدد من الشروط والإجراءات الاحترازية، وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 30 بالمئة.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن بدء الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة في يوليوز الماضي، بعد أشهر من الإغلاق ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن سيف الظاهري، المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، عن السماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد، مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد بين المصلين وتنظيم الدخول والخروج للمسجد، مضيفا "مدة الخطبة مع الصلاة لن تزيد عن 10 دقائق، وسيقوم العاملون في المساجد وفرق التطوع بتنظيم دخول وخروج المصلين".

وزاد: "على جميع المصلين ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المسجد أو مشاركتها مع أحد، مع الاستمرار في رفع المصاحف وجميع الكتب".

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