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كُتّاب وآراء
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ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:30
رشح اللورد دايفد ترمبل، الحائز على جائزة نوبل للسلام، كلا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لجائزة نوبل للسلام في نسختها القادمة، وذلك بعد توقيع معاهدة السلام التاريخية بين البلدين.
ووفقا لقوانين الجائزة، فإن ترشيح أحد الفائزين السابقين بالجائزة يجب أن يتم مناقشته من قبل اللجنة المنظمة.
وكان ترمبل، الوزير الأول السابق لإيرلندا الشمالية، قد فاز بالجائزة في عام 1998 لجهوده في إيجاد حل سلمي للصراع في إيرلندا الشمالية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
1 - الشاوي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:38
من اين ذاك الشبل من ذاك الأسد رجل مواقف و الشهامة
تعليق غير لائق
-118
2 - محمدين الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:45
اتفاق إسرائيل مع الإمارات هو نكبة أخرى للفلسطينيين وهل الإسرائيليون يصنعون السلام.. عجيب أمر هذه الجائزة التي فقدت الكثير من أهميتها ولا ينظر إليها إلا من قيمتها المالية
3 - مواطنة الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:49
في الحقيقة الذي يستحق الجائزة هو صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يكرس جهده لترسيخ السلام في كل البؤر المثتوترة وخاصة في ليبيا . وكذلك بذله جهودا ومبادرات إنسانية في لبنان وافريقيا.واللاءحة طويلة .اللهم الا اذا كانت الجائزة فقط لمن يبرم اتفاقا مع الإسرائيليين. اذا كان هذا هو المعيار فعلى الدنيا السلام والف علامة استفهام على هذه الجائزة.
4 - ابن هيام النيازي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:50
في آواخر شهر اغسطس الإسرائيلية هبطت طايرة هلال اسرائيلية بوينغ 737 مسجلة :4X-EHD في تمام الساعة 11:40 صباحًا في مطار أبوظبي. نفس الطائرة قد سمحت لها السلطات السعودية بالتحليق فوق أراضيها...
.
من جانبي, أقول: إسرائيل لا تريد أبدًا السلام ولا تهتم بالسلام ، إنها تريد السيادة من أجل تمديد خطتها الصهيونية في المنطقة. العرب ضائعون ، خاسرون ، ضعفاء ،يسعون فقط لحماية عرشهم وراحتهم وحساباتهم المصرفية وثرواتهم ، فهم الآن مثل الدمى في أيدي الأمريكيين والإسرائيليين.
أنا حزين جدًا لأن هذا سيحدث. أتذكر في عام 1975 ، كنت أبلغ من العمر 15 عامًا وكانت والدتي الفلسطينية (رحمها الله) تعيش في ذلك الوقت في القدس ، وغادرت إلى مصر للانضمام إلى المجموعة التي كانت متوجهة إلى الحج لأداء فريضة الحج. عند وصولها إلى حاجز أمني سألها جندي إسرائيلي إلى أين أنت ذاهبة؟ فأجابته ..فقال: ما هي وجهتك النهائية?
فأجابته: مكة!!!
فسخر منها الجندي وقال لها: سيدتي ، قولي لعرب مكة إننا سنصل قريباً إلى هناك
.
من جانبي, أقول: إسرائيل لا تريد أبدًا السلام ولا تهتم بالسلام ، إنها تريد السيادة من أجل تمديد خطتها الصهيونية في المنطقة. العرب ضائعون ، خاسرون ، ضعفاء ،يسعون فقط لحماية عرشهم وراحتهم وحساباتهم المصرفية وثرواتهم ، فهم الآن مثل الدمى في أيدي الأمريكيين والإسرائيليين.
أنا حزين جدًا لأن هذا سيحدث. أتذكر في عام 1975 ، كنت أبلغ من العمر 15 عامًا وكانت والدتي الفلسطينية (رحمها الله) تعيش في ذلك الوقت في القدس ، وغادرت إلى مصر للانضمام إلى المجموعة التي كانت متوجهة إلى الحج لأداء فريضة الحج. عند وصولها إلى حاجز أمني سألها جندي إسرائيلي إلى أين أنت ذاهبة؟ فأجابته ..فقال: ما هي وجهتك النهائية?
فأجابته: مكة!!!
فسخر منها الجندي وقال لها: سيدتي ، قولي لعرب مكة إننا سنصل قريباً إلى هناك
5 - محب السلام الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:50
لو كان الفريد نوبل على فيد الحياة لما سمح لناتنياهو الغاصب ان يقترب من جائزته، هذا الكيان الغاشم الذي دمر شعبا باكمله يستحق محاكمة وليس جائزة.... وهكذا تتوالى الصفعات على وجه الشعب الفلسطيني ما بين انشاء قنصليات في القدس العربي و التطبيع العربي وترشيح قادة اسرائيل لنيل جوائز السلام، لك الله يافلسطين .
6 - محمد الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:51
محمد بن زايد ال نهيان إذا ترشح لنيل الجائزة نقول نعم .أما الصهيوني نتنياهو فمن أين له السلام هل يقوم بقتل الاطفال نسميه سلاما و قتل العزل نقول سلاما أليس الاطفال أحباب الله و هو يقوم بقتلهم أنا أعطي لقب جائزة سفاح لنتنياهو و ليس جائزة السلام .أما محمد بن زايد فيستحقها
7 - سليم الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:54
ضحكت فقط لقرائتي هذا العنوان
علامة الساعة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ)
علامة الساعة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ)
8 - محمد فوغال الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:54
يا سلاااااااااام.... جائزة نوبل للسلام ..... أين هو هذا النبل؟ و أين هو السلام.؟ أظن أنه سلام مصلحة....
9 - tassiabdeslam الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:54
فعلا مها من وضعا اللبنات الأساسية لانطلاق قطار السلام بالشرق الأوسط
10 - زكرياء الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:57
أصبحت اليوم أعرف الشروط المطلوبة حتى تُمنح لك جائزة السلام..
11 - Ismail الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:58
في هذه الحالة لابدًمن ترشيح ادولف هتلر وموسوليني والجنرال ليوطي ومحمد بن سلمان وحفتر والسيسي وغيرهم كثير لهذه الجائزة..... عالم غير مفهوم.
12 - لحسن الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:58
الرئيس الأمربكي دونالد ترامب جاب صفقة القرن و اللورد دايفد ترمبل جاب نكتة القرن !!!!!! جائزة نوبل للسلام تعطى لمن قدم خدمة للبشرية تحقن بها الدماء وتحل السلام بأرض فيها حروب تعصف بالأرواح فماذا قدم ابن زايد ونطانياهو للبشرية حتى يرشحان لنيل جائزة نوبل للسلام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!
13 - adam الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:59
كل شيء مطبوخ مسبقا سينالون جاءزة نوبل للسلام ولكم واسع النظر؟؟
14 - جائزة السلام و التطبيع الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 23:04
هناك جائزة نوبل للسلام و جائزة نوبل للتطبيع. الرئيس كلينتون و ترمبل ساهما في إنهاء الحرب الأهلية في إرلندة الشمالية؟ أي سلام ساهم فيه نتنياهو الملاحق قضائيا و المانع للدواء و الغذاء عن المدنيين و الأطفال . هل جائزة نوبل لتبييض وجهه؟ السلام يأتي بعد الحرب؛ و ليس بدونها. هذا ما يقوله تاريخ الحرب و تقوله نظريته. من يبحث عن السلام، يحارب أولا. جائزة نوبل هي جائزة تحقيق المصالح الإسرائيلية و تصفية القضية الفلسطينية. ننتظر ثمار السلام بفارغ الصبر في أقل من 5 سنوات؛ و ربما خلال أسابيع فقط. ثمار السلام سريعة! أسرع من سرعة الصوت و الضوء!
15 - Fixible الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 23:05
زيدهم شنقريحة
نسأل الله السلامة كلشي بالمقلوب
نسأل الله السلامة كلشي بالمقلوب
16 - يوسف الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 23:07
كيف يرشح لجائزة نوبل نتن ياهو الذي قتل اطفال غزة و بن زايد الذي قتل اطفال و حرائر اليمن و ليبيا ، فعلا انقلبت الامور رأسا على عقب ، امامنا سنوات من العجائب والغرائب و الرويبضة.
17 - hamidou الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 23:07
عرفات ورابين كدلك فازو بجائزة نوبل للسلام. مادا كانت النتيجة. رابين اغتيلة من طرف شعبه. وعرفات قتل مسمما من طرف شعبه المحسوبين عليه. واكيد السيناريوا سيتكرر مرة اخرى. يا ترى من سيكونوا ابطال التنفيد.
18 - la noblesse الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 23:10
جوائز دنوية لا قيمة لها عند الله عز و جل.."و لله غيب السموات والارض،و إليه يرجع الأمر كله،فاعبده و توكل عليه،و ما ربك بغافل عما تعملون" صدق الله العظيم
19 - مروان الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 23:16
المشكل أن نتيجة الصراعات مع الفلسطنيين بالنسبة للسيد نتنياهو واليمنيين بالنسبة للسيد زايد سقط قتلى من المدنيين والعزل، هل يستحقان الجائزة، ربما لجنة نوبل أعجبت بهذا السلام الذي كان فجائيا ولم يكن ببال أحد. أظن أيضا أن هذه الجائزة أصبحت مثل اللعنة لمن يأخذها، مثل سانسوكي ببرمانيا وآب أحمد بأثيوبيا، باشروا القتل بعد نيل الجائزة.
20 - احمد الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 23:17
فعلا سمو الشيخ محمد بن زايد نمودج لنشر السلام قال تعالى
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
صدق اللَّهُ العظيم
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
صدق اللَّهُ العظيم
21 - عبده الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 23:26
لا اعتقد ان الامر يتعلق باحلال السلام في الشرق الاوسط. ذلك ان الاتفاق الموقع هو لتطبيع العلاقات بين البلدين . فعندما استغرب بعض الصحفيين عن طبيعة الاتفاق بين دولتين لم تعلنا الحرب على بعضهما قال اصحاب المبادرة بان المسألة تدخل في اطار "تطبيع العلاقات."طبقا لرؤية الرئيس المغادر للبيت الابيض، و بالتالي فان الترشيح يفقد احد اهم عناصره.الا وهو احلال السلم في المنطقة بدون اشراك المعنيين بالامر اي الفلسطنيين . و بالمقابل ارى بان من يستحق الجائزة السنة المقبلة هما المغرب وليبيا مناصفة على الجهود المضنية لاحلال السلام في هذا القطر المغاربي ومصالحة ابنائه خدمة للتنمية و السلم بالمغرب الكبير. طبعا اللجنة لن تشاطرنا الرأي لاننا نعلم النسبة المحدودة لموضوعيتها و اسقلاليتها..وجوائز كثيرة تؤكد ذلك..
22 - جائزة نوبل للنفاق الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 23:29
في نظري جائزة نوبل للسلام هي جائزة سياسية فقط و لا علاقة لها بالسلام أو خدمة الإنسانية، تعطى كثيرا للأجانب لمن يخدم مصالح الدول الغربية دون تكليفهم عناء ذالك.
23 - mohammed الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 23:29
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هههه اضحكتني يزرعون الفتن وتمنحوهم لقب المسالمين هههه
24 - Observateur الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 23:31
وأنا أرشح جنرالات السوء أحفاد فرنسا لجائزة نوبل للسلام, لأن شغلهم الشاغل هو تقسيم المغرب
25 - محمد الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 23:34
اتمنى ان تمنح للشيخ زايد هذه الجائزة لانه يستحقها.
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