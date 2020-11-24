ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام

هسبريس من الرباط

رشح اللورد دايفد ترمبل، الحائز على جائزة نوبل للسلام، كلا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لجائزة نوبل للسلام في نسختها القادمة، وذلك بعد توقيع معاهدة السلام التاريخية بين البلدين.

ووفقا لقوانين الجائزة، فإن ترشيح أحد الفائزين السابقين بالجائزة يجب أن يتم مناقشته من قبل اللجنة المنظمة.

وكان ترمبل، الوزير الأول السابق لإيرلندا الشمالية، قد فاز بالجائزة في عام 1998 لجهوده في إيجاد حل سلمي للصراع في إيرلندا الشمالية.