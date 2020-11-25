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كُتّاب وآراء
كحول مغشوش يودي بحياة 6 أشخاص في الجزائر
لقي ستة أشخاص مصرعهم ولا يزال خمسة آخرون يتعالجون في المستشفى في تيارت بجنوب غرب الجزائر بعد تناولهم كحولاً مغشوشاً، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الثلاثاء.
والضحايا الستّة، الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و50 عاماً، فارقوا الحياة يومي الاثنين والثلاثاء، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وأغلقت السلطات الجزائرية، في الـ17 من شهر مارس من السنة الجارية، المتاجر المتخصّصة ببيع المشروبات الكحولية والحانات، في إطار إجراءاتها لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ. وفي حين سمحت السلطات للعديد من المتاجر بإعادة فتح أبوابها في منتصف غشت الفائت، فهي لم تسمح بذلك لمتاجر بيع المشروبات الكحولية والحانات، من دون أن تعطي مبرّراً رسمياً لقرارها هذا.
وأدّى إغلاق أماكن بيع الكحول لما يقرب من تسعة أشهر إلى انتشار البضائع المهرّبة.
ووفقاً لجمعية منتجي المشروبات الكحولية في الجزائر، فقد استهلك الجزائريون 270 مليون لتر من المشروبات الكحولية في 2017.
والجزائر، إحدى الدول الأفريقية الأكثر تضرّراً بوباء كوفيد-19، تشهد حالياً طفرة وبائية؛ فقد سجّلت البلاد، الثلاثاء، حصيلة إصابات يومية جديدة بلغت 1133 حالة.