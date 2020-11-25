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الرئيسية | خارج الحدود | كحول مغشوش يودي بحياة 6 أشخاص في الجزائر

كحول مغشوش يودي بحياة 6 أشخاص في الجزائر

كحول مغشوش يودي بحياة 6 أشخاص في الجزائر
هسبريس- أ.ف.ب
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 01:30

لقي ستة أشخاص مصرعهم ولا يزال خمسة آخرون يتعالجون في المستشفى في تيارت بجنوب غرب الجزائر بعد تناولهم كحولاً مغشوشاً، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الثلاثاء.

والضحايا الستّة، الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و50 عاماً، فارقوا الحياة يومي الاثنين والثلاثاء، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وأغلقت السلطات الجزائرية، في الـ17 من شهر مارس من السنة الجارية، المتاجر المتخصّصة ببيع المشروبات الكحولية والحانات، في إطار إجراءاتها لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ. وفي حين سمحت السلطات للعديد من المتاجر بإعادة فتح أبوابها في منتصف غشت الفائت، فهي لم تسمح بذلك لمتاجر بيع المشروبات الكحولية والحانات، من دون أن تعطي مبرّراً رسمياً لقرارها هذا.

وأدّى إغلاق أماكن بيع الكحول لما يقرب من تسعة أشهر إلى انتشار البضائع المهرّبة.

ووفقاً لجمعية منتجي المشروبات الكحولية في الجزائر، فقد استهلك الجزائريون 270 مليون لتر من المشروبات الكحولية في 2017.

والجزائر، إحدى الدول الأفريقية الأكثر تضرّراً بوباء كوفيد-19، تشهد حالياً طفرة وبائية؛ فقد سجّلت البلاد، الثلاثاء، حصيلة إصابات يومية جديدة بلغت 1133 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - STREET TRASH الأربعاء 25 نونبر 2020 - 02:17
ذالك الكحول ليس مغشوشا بل هو من مجموعة ستري تراش القاتل، هذا النوع صنع للقتل، اي للانتحار، وقد وصل الى الجزائر عن طريق التهريب، مؤخرا كنت مع شخصين اعرفهما اشتريا قنينتين منه وهما لا يعرفان خصائصه فذهب احدهما الى بيته لكي يشربه بينما بقي الاخر يحتسيه في الشارع فمات فورا امامي ما دفعني الى الاسراع الى بيت الشخص الاخر لكي امنعه من شربه لكني وجدته قد شربه ومات ايضا .
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2 - key West الأربعاء 25 نونبر 2020 - 02:30
l,alcool est un poison quelque soit ca nature.
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