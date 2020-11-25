507 وفيات بـ"كورونا" خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 507 حالات وفاة و 23.675 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ذكرت أن هذه هي أكبر حصيلة يومية للوفيات يتم تسجيلها بكورونا في البلاد منذ ظهور الفيروس بها.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و162.503 إصابات، كما وصلت الحصيلة الكليّة للوفيات إلى 37.538 حالة حتى الآن.

وتعافى 25.748 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي؛ ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و660.419 شخصا؛ مع بقاء 464.546 حالة نشطة.