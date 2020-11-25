الجائحة تتصدر أسباب الوفيات في الاتحاد الأوروبي

هسبريس - د.ب.أ

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد كان السبب الرئيسي للوفيات في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، حيث أودى بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص يوميا.

وصرحت فون دير لاين في كلمة لأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل بأن "المستشفيات لا تزال تحت الضغط، وتعاني وحدات العناية المركزة من أعباء زائدة" فى بعض المناطق " .

وفي حين أن عيد الميلاد (كريسماس) هذا العام لن يكون عاديا، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يقاوم الرغبة في تخفيف تدابير احتواء الوباء بسرعة كبيرة، إلا أن هناك ضوءا في نهاية النفق، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبي: "قد يتم تطعيم أول المواطنين الأوروبيين بالفعل قبل نهاية ديسمبر".

وقالت السياسية الألمانية فون دير لاين إنه بعد أن أبلغ العديد من كبار منتجي اللقاحات المرشحة عن نتائج واعدة للتجارب السريرية: "يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاستعداد - الاستعداد الآن" لتوزيع ملايين الجرعات.

وتفاوضت المفوضية الأوروبية على ستة عقود مع شركات الأدوية الكبرى نيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة. وكان أحدث هذه العقود مع شركة مودرنا الأمريكية، لتأمين ما يصل إلى 160 مليون جرعة.