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كُتّاب وآراء
إثيوبيا ترفض تدخل المجتمع الدولي في "تيجراي"
طالب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المجتمع الدولي، اليوم الأربعاء، بعدم التدخل في الصراع في منطقة تيجراي، وذلك مع اقتراب المهلة التي حددها للمقاتلين لتسليم أنفسهم، ومدتها 72 ساعة، من الانتهاء.
وقال آبي في بيان: "بصفتها دولة ذات سيادة، إثيوبيا لديها الحق في تطبيق قوانينها داخل أراضيها"، مضيفا: "نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية".
وكان آبي قد أعلن أن جبهة تحرير شعب تيجراي أمامها 72 ساعة للاستسلام، ولكن الجبهة قالت سابقا إنها لن توقف القتال أو تتفاوض حتى تسحب الحكومة الاتحادية القوات من تيجراي.
وكان الصراع بين الحكومة الإثيوبية وتيجراي قد بدأ مطلع هذا الشهر، عندما أرسل آبي جنودا لإنهاء انتفاضة جبهة تحرير شعب تيجراي.
وقد فر أكثر من 40 ألف إثيوبي من القتال الدائر في تيجراي، ودخلوا حاليا السودان، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
إثيوبيا تحارب شعب تيغراي المطالب بحقه في تقرير مصيره و قصر المرادية شاهد ما شافش حاجة