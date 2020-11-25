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الرئيسية | خارج الحدود | إثيوبيا ترفض تدخل المجتمع الدولي في "تيجراي‎"

إثيوبيا ترفض تدخل المجتمع الدولي في "تيجراي‎"

إثيوبيا ترفض تدخل المجتمع الدولي في "تيجراي‎"
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 14:55

طالب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المجتمع الدولي، اليوم الأربعاء، بعدم التدخل في الصراع في منطقة تيجراي، وذلك مع اقتراب المهلة التي حددها للمقاتلين لتسليم أنفسهم، ومدتها 72 ساعة، من الانتهاء.

وقال آبي في بيان: "بصفتها دولة ذات سيادة، إثيوبيا لديها الحق في تطبيق قوانينها داخل أراضيها"، مضيفا: "نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية".

وكان آبي قد أعلن أن جبهة تحرير شعب تيجراي أمامها 72 ساعة للاستسلام، ولكن الجبهة قالت سابقا إنها لن توقف القتال أو تتفاوض حتى تسحب الحكومة الاتحادية القوات من تيجراي.

وكان الصراع بين الحكومة الإثيوبية وتيجراي قد بدأ مطلع هذا الشهر، عندما أرسل آبي جنودا لإنهاء انتفاضة جبهة تحرير شعب تيجراي.

وقد فر أكثر من 40 ألف إثيوبي من القتال الدائر في تيجراي، ودخلوا حاليا السودان، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي صحراوي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 15:04
أين هي الجارة الجزاير المدافع عن الشعوب المقهور؟
إثيوبيا تحارب شعب تيغراي المطالب بحقه في تقرير مصيره و قصر المرادية شاهد ما شافش حاجة
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73
2 - عبدالمجيد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 15:10
كما فعلت اثيوبيا وجب على المغرب فعله في قضية صحراءه لا بد من إقرار الأمن في بلادنا من طنجة إلى الكويرة أو الكركرات دون تدخل أي جهة من الجهات
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37
3 - simo الأربعاء 25 نونبر 2020 - 15:14
الحزب الحاكم في الجزائر FLN صرح أحد مسؤوليه أن شباب هذا الحزب مستعد التضحية حول "إستقلال الصحراء" إعتمادا على مبدأ حق تقرير مصير الشعوب، فأين هو هذا الحزب من هذا المبدأ في قضية إنفصال هذا الإقليم من إتيوبيا؟ فاللعبة إنكشفت وفضحت النوايى والدسائس. والضحية هو الشعب الجزائري والمواطن الصحراوي المغرور به.
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36
4 - بوعطار الأربعاء 25 نونبر 2020 - 15:21
هكذا يجب التعامل مع الجبهات الانفصالية المسلحة مثل جبهة البوليزاريو - تقرير المصير في الالفية الثالثة لا يأتي بالسلاح و العنف بل يأتي بالتبصر والحكمة
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19
5 - اثيوبيا بوجهين الأربعاء 25 نونبر 2020 - 15:41
يجب على القراء ان يعرفوا ان اثيوبيا من الدول التي تدعم المرتزقة و تصطف لجانب حكام الجزائر. هاهي اليوم تتذوقةمن نفس الكاس . الجزائر التي تتبجح بالدفاع عن حق تقربر المصير لا تجرأ على قول كلمة واحدة
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15
6 - العيادي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 15:56
إلى حكام النظام الجزائري الفاسد أقول لهم لماذا أنتم صم بكم عما يقع لشعب تيغراي في إثيوبيا، أين أنتم من نصرة جبهة تحرير إقليم تيغراي؟ ما دمتم تتبجحون بمبادكم في نصرة ومساند حق تقرير مصير الشعوب المقهورة.
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