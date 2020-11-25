الأوروبيون يتلقون "لقاح الوباء" قبل نهاية دجنبر

هسبريس من الرباط

حدد الاتحاد الأوروبي تاريخ البدء في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، معلنا أنه سيشرع في العملية لمواطني "الأورو" بحلول "عيد الميلاد".

أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قالت بنبرة تفاؤل: "ثمة ضوء أخيرا في نهاية النفق، أول المواطنين الأوروبيين قد يتم تطعيمهم بالفعل قبل نهاية دجنبر".

وشددت المسؤولة الأوروبية على كون الدول الأعضاء مجبرة على إعداد السلاسل اللوجستية لنشر مئات الملايين من جرعات اللقاحات، وذلك بشكل سريع.

وقالت فون دير لاين: "يجب أن تستعد الدول الأعضاء الآن. نحن نتحدث عن الملايين من الحقن. نتحدث عن سلاسل التبريد. نتحدث عن تنظيم مراكز التطعيم. نتحدث عن الموظفين المدربين الموجودين هناك. سمها ما شئت"، مشددة على أن كل هذا يجب أن يكون جاهزا.

ومع ذلك، حثت المسؤولة المواطنين الأوروبيين على مواصلة احترام القيود، حتى في الوقت الذي تضر فيه الإجراءات بالشركات، وتزيد من الإضرار بالاقتصادات التي دمرها فيروس كورونا، وتضع الناس في مصاعب اجتماعية وعقلية.