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الرئيسية | خارج الحدود | الأوروبيون يتلقون "لقاح الوباء" قبل نهاية دجنبر

الأوروبيون يتلقون "لقاح الوباء" قبل نهاية دجنبر

الأوروبيون يتلقون "لقاح الوباء" قبل نهاية دجنبر
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 13:30

حدد الاتحاد الأوروبي تاريخ البدء في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، معلنا أنه سيشرع في العملية لمواطني "الأورو" بحلول "عيد الميلاد".

أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قالت بنبرة تفاؤل: "ثمة ضوء أخيرا في نهاية النفق، أول المواطنين الأوروبيين قد يتم تطعيمهم بالفعل قبل نهاية دجنبر".

وشددت المسؤولة الأوروبية على كون الدول الأعضاء مجبرة على إعداد السلاسل اللوجستية لنشر مئات الملايين من جرعات اللقاحات، وذلك بشكل سريع.

وقالت فون دير لاين: "يجب أن تستعد الدول الأعضاء الآن. نحن نتحدث عن الملايين من الحقن. نتحدث عن سلاسل التبريد. نتحدث عن تنظيم مراكز التطعيم. نتحدث عن الموظفين المدربين الموجودين هناك. سمها ما شئت"، مشددة على أن كل هذا يجب أن يكون جاهزا.

ومع ذلك، حثت المسؤولة المواطنين الأوروبيين على مواصلة احترام القيود، حتى في الوقت الذي تضر فيه الإجراءات بالشركات، وتزيد من الإضرار بالاقتصادات التي دمرها فيروس كورونا، وتضع الناس في مصاعب اجتماعية وعقلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ملاحظ عابر سبيل الأربعاء 25 نونبر 2020 - 13:46
الأوربيون و ليس الأوربيين لأنها مبتدأ مرفوع بالواو.
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51
2 - samir الأربعاء 25 نونبر 2020 - 13:56
مزيان خير انشاء الله ......الله اكمل بي خير
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9
3 - عقلاني الأربعاء 25 نونبر 2020 - 14:00
و يجيو ديالنا يقولك الشريحة. (تحية لصاحب التعليق 1 المبتدأ مرفوع)
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10
4 - عقل علي مزيان الأربعاء 25 نونبر 2020 - 14:05
الرمز الديني عندهم للمسيحية هو الاحتفال بمولد عيسى عليه السلام ولو كان بينهم حروب غيصنعو ليلة للسلام، كيشوفوه عادة مقدسة و مايمكنش يضيعو ديك الليلة حيت كيشوفوها ليلة العمر، في حين هم قدرو انهم يقرضو قوانين عليهم و حتى علينا من خلال جمعياتهم أننا نبقاو فالمنازل ديالنا، ضاع لينا رمضان وليلة القدر و صلاة العيدين و كم من جمعة، و هم حتى لدابا ملي قرب راس العام عاد صنعو الدواء للداء و قال ليك التطعيم، ملي تفوت الليلة و دخل 2021 أراك تاني لشي فيروس عابر للقارات
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-7
5 - مواطن الأربعاء 25 نونبر 2020 - 14:49
إلى صاحب التعليق رقم 4 هذه الجائحة بينت لنا بالملموس على مستوى الجهل الرهيب في مجتمعنا وعلى مستوى التحليل لم اكن أعتقد أن الجهل واصل لهذا الحد أنصحك بالذهاب للقراءة وتثقيف نفسك وترك نظريات المؤامرة تلك
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