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كُتّاب وآراء
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ترامب يطالب أنصاره بقلب نتيجة انتخابات الرئاسة
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 22:52
طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنصاره، الأربعاء، بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، مدعيا بأنه قد جرى "تزويرها" لضمان فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن.
وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلا: "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات".
وأضاف: "هذه الانتخابات تم تزويرها"، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأميركية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - معاذ الأربعاء 25 نونبر 2020 - 22:57
خاص يتابع أمام العدالة إلا وقع شي مشكل فالبلاد و الإنتخابات كانت نزيهة من المفروض يكون شي قانون ضد تحريض المترشح الخاسر لأنصاره من أجل قلب نتيجة الانتخابات، و شكرا
2 - انهيار الديمقراطية العالمية الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:02
تمسك ترامب بالرئاسة هو آخر مسمار يدق في نعش الديمقراطية ... لأننا كنا نؤمن بصوريتها في الدول العربية ... أما أمريكا... فلا يمكن أن يحدث هذا في دولة القضاء فيها هو أعلى سلطة .
3 - عبدالقادر جرسيف الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:06
انا اظن ان ترامب فيه دم العرب او ال سعود لقنوه درسا في الحفاظ على الكرسي
4 - حداوي مغربي مغربي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:10
مكاين لا ديمقراطية و لا هم يحزنون..الكل يسبح في فلك المصالح .....
...
...
5 - أبشر يا مسلم الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:10
هكذا حال الفاسدين من حكام العالم ... يقلبون الطاولة بتزوير الإنتخابات أو لا يرضون بالهزيمة ... وأشك أن بعض الدول الخاسرة في هذه المعادلة هي التي تحاول إقناع ترامب بعدم الإستسلام خاصة الجبهة الصهيونية وحلفاؤها.... لكن الله غالب على أمره... وله المكر جميعا.
6 - مواطنة الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:11
هههههه. ترامب اخذ دروسا خصوصية من بعض الحكام العرب.
7 - الشيخ الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:14
trump est un fou, y'en a qui demandent qu'il soit jugé, personnellement je le vois plutôt dans un asile de fou.
8 - اخر رصااااصة الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:18
اليوم تأكدت لو فاز ترامب الاحمق بولاية ثانية لدمر العالم بحرب عالمية ثالثة ...
9 - متتبع الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:19
وصول ترمب الى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية كان اصلا مبنيا على المكر والتزوير، ولهذا فإنه يتشبث بهذه النظرية.
10 - على سبة من امريكا الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:31
نهار 20 يناير من بعد 12 دنهار الدستور الامريكي سيعلن نهاية حكم ترامب ,,ؤهدي تسالي مسرحية ترامب شهر من بعد ينساوه.
11 - حسن الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:31
je me demande comment cette créature est arrivée au pouvoir et pourquoi plusieurs millions de citoyens ont voté pour lui .il est vraiment malade et dangereux
12 - الواقعي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:33
مجرد فقاعات اعلامية يطلقها ترامب من اجل الحفاظ على الهيجان و الحماس في صفوف قاعدته الانتخابية لهدفين .اولهما انه يمكن ان يحتفظ بهذه القاعدة الانتخابية متماسكة لاربع سنوات من اجل الترشح من جديد.ثانيا ان الجمهوريين يريدون استعمال ترامب و شعبيته للحصول على مقعدين في مجلس الشيوخ في انتخابات يناير المقبل للحصول على اغلبية و بالتالي ضمان نوع من المشاركة في الحكم مع الديمقرايين .يمكن اضافة سبب ثالث ان ترامب يجمع التبرعات له و لحملته و حزبه و كلما كان التهييج اكبر كلما كان التبرع اكبر . الحقيقة الواضحة ان امريكا دولة مؤسسات و مؤسسات قوتها و ثروتها تعادل ميزانية افريقيا ككل. و بالتالي شاء ترامب ام أبى سيتم انتقال السلطة في يناير و لو اضطرو الى سحبه بالقوة من البيت الابيض .هذا كل ما في الامر
13 - مغربي من المغرب الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:41
ترامب شارك الطعام مع ملوك ورؤساء الدول العربية اللذين يحبون السلطة والكراسي المسكين اصابته عدوى منهم ..البقاء حتى لا نهية في الحكم
14 - نهاية الربيع الاوروبي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:43
اين المفكرين والمنضرين الدين يرون في الديمقراطية انها هي الخلاص وانها الجنة فوق الارض، فما يفعله ماكرون في فرنسا من تكميم للافواه وفرض القيود على الحريات الفردية والجماعية يشفع للزعماء العرب وما يفعله ترامب في امريكا استهتار بالشعب الامريكي واختياراته، فهل يسير الغرب الى الدبكتاتورية. .
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