24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0713:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الموت ينهي حياة حافلة لأسطورة كرة القدم مارادونا (5.00)

  2. تحليل قاموس المصطلحات في قرارات مجلس الأمن بشأن الصحراء (5.00)

  3. "الوصم" يدفع شباب الأحياء الصفيحية إلى إنكار "المجال الجغرافي" (5.00)

  4. عندما فتح الحسن الثاني "أبواب التّوبة" أمام انفصاليي البوليساريو (5.00)

  5. "مسيرة تارغونا" تندد بألاعيب عصابة البوليساريو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يطالب أنصاره بقلب نتيجة انتخابات الرئاسة

ترامب يطالب أنصاره بقلب نتيجة انتخابات الرئاسة

ترامب يطالب أنصاره بقلب نتيجة انتخابات الرئاسة
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 22:52

طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنصاره، الأربعاء، بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، مدعيا بأنه قد جرى "تزويرها" لضمان فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن.

وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلا: "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات".

وأضاف: "هذه الانتخابات تم تزويرها"، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأميركية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - معاذ الأربعاء 25 نونبر 2020 - 22:57
خاص يتابع أمام العدالة إلا وقع شي مشكل فالبلاد و الإنتخابات كانت نزيهة من المفروض يكون شي قانون ضد تحريض المترشح الخاسر لأنصاره من أجل قلب نتيجة الانتخابات، و شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
2 - انهيار الديمقراطية العالمية الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:02
تمسك ترامب بالرئاسة هو آخر مسمار يدق في نعش الديمقراطية ... لأننا كنا نؤمن بصوريتها في الدول العربية ... أما أمريكا... فلا يمكن أن يحدث هذا في دولة القضاء فيها هو أعلى سلطة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
3 - عبدالقادر جرسيف الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:06
انا اظن ان ترامب فيه دم العرب او ال سعود لقنوه درسا في الحفاظ على الكرسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
4 - حداوي مغربي مغربي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:10
مكاين لا ديمقراطية و لا هم يحزنون..الكل يسبح في فلك المصالح .....
...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
5 - أبشر يا مسلم الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:10
هكذا حال الفاسدين من حكام العالم ... يقلبون الطاولة بتزوير الإنتخابات أو لا يرضون بالهزيمة ... وأشك أن بعض الدول الخاسرة في هذه المعادلة هي التي تحاول إقناع ترامب بعدم الإستسلام خاصة الجبهة الصهيونية وحلفاؤها.... لكن الله غالب على أمره... وله المكر جميعا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
6 - مواطنة الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:11
هههههه. ترامب اخذ دروسا خصوصية من بعض الحكام العرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
7 - الشيخ الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:14
trump est un fou, y'en a qui demandent qu'il soit jugé, personnellement je le vois plutôt dans un asile de fou.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - اخر رصااااصة الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:18
اليوم تأكدت لو فاز ترامب الاحمق بولاية ثانية لدمر العالم بحرب عالمية ثالثة ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - متتبع الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:19
وصول ترمب الى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية كان اصلا مبنيا على المكر والتزوير، ولهذا فإنه يتشبث بهذه النظرية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
10 - على سبة من امريكا الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:31
نهار 20 يناير من بعد 12 دنهار الدستور الامريكي سيعلن نهاية حكم ترامب ,,ؤهدي تسالي مسرحية ترامب شهر من بعد ينساوه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - حسن الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:31
je me demande comment cette créature est arrivée au pouvoir et pourquoi plusieurs millions de citoyens ont voté pour lui .il est vraiment malade et dangereux
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - الواقعي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:33
مجرد فقاعات اعلامية يطلقها ترامب من اجل الحفاظ على الهيجان و الحماس في صفوف قاعدته الانتخابية لهدفين .اولهما انه يمكن ان يحتفظ بهذه القاعدة الانتخابية متماسكة لاربع سنوات من اجل الترشح من جديد.ثانيا ان الجمهوريين يريدون استعمال ترامب و شعبيته للحصول على مقعدين في مجلس الشيوخ في انتخابات يناير المقبل للحصول على اغلبية و بالتالي ضمان نوع من المشاركة في الحكم مع الديمقرايين .يمكن اضافة سبب ثالث ان ترامب يجمع التبرعات له و لحملته و حزبه و كلما كان التهييج اكبر كلما كان التبرع اكبر . الحقيقة الواضحة ان امريكا دولة مؤسسات و مؤسسات قوتها و ثروتها تعادل ميزانية افريقيا ككل. و بالتالي شاء ترامب ام أبى سيتم انتقال السلطة في يناير و لو اضطرو الى سحبه بالقوة من البيت الابيض .هذا كل ما في الامر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
13 - مغربي من المغرب الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:41
ترامب شارك الطعام مع ملوك ورؤساء الدول العربية اللذين يحبون السلطة والكراسي المسكين اصابته عدوى منهم ..البقاء حتى لا نهية في الحكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - نهاية الربيع الاوروبي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:43
اين المفكرين والمنضرين الدين يرون في الديمقراطية انها هي الخلاص وانها الجنة فوق الارض، فما يفعله ماكرون في فرنسا من تكميم للافواه وفرض القيود على الحريات الفردية والجماعية يشفع للزعماء العرب وما يفعله ترامب في امريكا استهتار بالشعب الامريكي واختياراته، فهل يسير الغرب الى الدبكتاتورية. .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.