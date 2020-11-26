524 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 524 حالة وفاة و 25.487 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ذكرت أن هاتين الحصيلتين للوفيات والإصابات هما الأكبر اللتين يتم تسجيلهما في روسيا في يوم واحد منذ ظهور الفيروس.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و 187.990 إصابة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 38.062 حالة.

وتعافى 25.073 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي؛ ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و685.492 شخصا مع بقاء 464.436 حالة نشطة.