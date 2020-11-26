24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0713:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تنزيل أحادي للتغطية الاجتماعية يضع الحكومة أمام انتقادات نقابية (5.00)

  2. المغرب يطلع مجلس الأمن على مستجدات الكركرات (5.00)

  3. ذوو حاجيات خاصة يشتكون مراقبي حافلات "ألزا" (5.00)

  4. الممرضون يحتفون بنجاح الإضراب عن العمل ويهددون بالتصعيد (5.00)

  5. القوات المسلحة الملكية تحبط مناوشات ليليّة لميليشيات البوليساريو (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | 524 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة في روسيا

524 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة في روسيا

524 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 26 نونبر 2020 - 11:50

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 524 حالة وفاة و 25.487 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ذكرت أن هاتين الحصيلتين للوفيات والإصابات هما الأكبر اللتين يتم تسجيلهما في روسيا في يوم واحد منذ ظهور الفيروس.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و 187.990 إصابة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 38.062 حالة.

وتعافى 25.073 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي؛ ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و685.492 شخصا مع بقاء 464.436 حالة نشطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.