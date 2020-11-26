ميركل مع زيادة القيود في مواجهة وباء كوفيد-19

هسبريس - د.ب.أ

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضرورة إدخال مزيد من القيود القوية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت ميركل، اليوم الخميس، في البرلمان الألماني "بوندستاج": "إذا انتظرنا حتى امتلأت وحدات العناية المركزة ، سيكون قد فات الأوان".

وأشارت المستشارة إلى أن القيود المفروضة منذ نونبر لم تؤد حتى الآن إلى التراجع الضروري المطلوب بشكل عاجل لأعداد الإصابة، لافتة إلى أن عدد الإصابات الجديدة لا يزال "عاليا للغاية"، ولا تزال الأعداد تزداد في بعض المناطق بدلا أن تنخفض.

وأكدت ميركل أن الأمر لا يتعلق في مكافحة الوباء بالتضارب بين قطاعات الصحة والقطاعات الأخرى المهمة مثل التعليم والاقتصاد، لافتة إلى أن ما يحمي النظام الصحي من زيادة العبء، يخدم كل شيء آخر ويخدم أيضا التكاتف المجتمعي.

ودافعت ميركل عن الإجراء الذي اتخذته الحكومة والولايات وأكدت دور البرلمان، وقالت: "ديمقراطتينا البرلمانية قادرة على التصرف"، مؤكدة أن (هذه الديمقراطية) بإمكانها اتخاذ قرارا بشكل سريع للغاية، وأنها تعد بالنسبة للمواطنين "مرساة للثقة، لاسيما في أوقات كهذه".