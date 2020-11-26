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482 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الخميس 26 نونبر 2020 - 14:35
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 482 حالة وفاة و 13961 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 908 آلاف، بينما مجموع الوفيات 46 ألفا و689 حالة.
وأشار المصدر الرسمي نفسه إلى أن 5849 من المصابين في وضع صحي حرج، حتى الآن، ويتجاوز عدد المتعافين من الجائحة 633 ألفا.