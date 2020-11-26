فرنسا تسمح بالأسفار إلى الخارج منتصف دجنبر

هسبريس ـ مُتابعة

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إنه سيكون من الممكن السفر إلى الخارج، اعتبارا من 15 دجنبر المقبل، حيث تخطط الحكومة لرفع أحدث إغلاق تم فرضه بسبب فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول الفرنسي في بيان إعلامي من باريس، اليوم الخميس، أنه على المسافرين التحقق من الوضع الصحي في بلد المقصد قبل السفر.

وقال كاستكس إن "منتجعات التزلج سوف تكون مفتوحة خلال فترة العطلة، لكن مصاعد التزلج سوف تظل مغلقة".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سوف تعرض بالتفصيل استراتيجيات التطعيم والفحوص الخاصة بكورونا خلال الأسبوع المقبل.

وزير الصحة أوليفييه فيران، من جهته، أعلن أن الحكومة الفرنسية تنتظر التوصيات الأولية من الهيئة العليا للصحة تتعلق بأولويات التطعيم الذي يتوقع بدايته نهاية الشهر.